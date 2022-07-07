 

Мнение: Горячая дружба

07.07.2022, 14:31, Разное
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Горячая дружба с Казахстаном развивается достаточно быстро. В Казахстане подготовлен закон о запрете провоза в Россию и Белоруссию товаров, которые попали под санкции Запада. Минфин страны опубликовал его для общественного обсуждения.

По факту это означает, что любой транзит любых подсанкционных грузов и товаров через территорию Казахстана будет перекрыт. А «общественное обсуждение» – это дополнительный аргумент относительно «народ одобрил».

Россия является транзитной страной для важнейших казахстанских товаров, но и Казахстан тоже транзитная страна для России. В эту игру они могут играть на пару. И если Кремль закрывает экспорт казахстанской нефти, то на чем основан расчет, что Казахстан в конце концов не ответит так же?

Кремль попал в ситуацию, когда ему начинает прилетать со всех сторон. Что неудивительно: так долго создавать из всех соседей, ближних и дальних, врагов — ума много не надо. Теперь у этой политики начинаются последствия.

Источник: Эль Мюрид



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