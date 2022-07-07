В ВОЗ задумались о признании оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения

Всемирная организация здравоохранения, которая всего несколько недель назад постановила, что вспышка оспы обезьян не соответствует критериям чрезвычайной ситуации международного значения, собралась пересмотреть своё решение, пишет CNN. На подобный шаг организацию подтолкнуло быстрое распространение болезни по всему миру: по данным ВОЗ, в 58 странах мира зафиксировано уже более 6 тыс. случаев этого заболевания.

Всемирная организация здравоохранения вновь рассматривает вопрос о том, чтобы классифицировать оспу обезьян как чрезвычайную ситуацию международного значения в сфере здравоохранения.

Генеральный директор организации объявил об этом в среду, предоставив новые данные об эволюции данной вспышки. Всего несколько недель назад организация постановила, что эта болезнь не соответствует критериям подобной ситуации. Но распространение оспы обезьян в Европе дало ВОЗ больше оснований для беспокойства.

ТЕДРОС АДХАНОМ ГЕБРЕЙЕСУС, генеральный секретарь ВОЗ: В 58 странах мира было зафиксировано более 6 тысяч случаев. Европа — это в настоящий момент эпицентр вспышки. Там зафиксировано более 50% от общемирового числа случаев.

ВОЗ работала с производителями вакцин над поставкой ограниченного количества препаратов в страны, которые более всего в них нуждаются.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 07 июля 2022 года.