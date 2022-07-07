Главы ФБР и MI5 выступили с беспрецедентным совместным предупреждением об угрозе со стороны Китая

Директор ФБР Кристофер Рэй и глава MI5 Кен Маккалум обратились к представителям крупного бизнеса с беспрецедентным совместным предупреждением об угрозе со стороны Пекина, пишет The Guardian. В частности, они заявили о том, что Пекин полон решимости украсть технологии западных компаний для получения конкурентного преимущества на рынке.



AP

Глава ФБР Кристофер Рэй и руководитель британской контрразведки MI5 Кен Маккалум выступили с беспрецедентным совместным обращением к крупным бизнесменам, предупредив последних о том, что Китай полон решимости украсть их технологии для получения конкурентного преимущества, пишет The Guardian.

Совместное выступление разведслужб США и Британии в лондонской штаб-квартире MI5 была задумана как демонстрация западной солидарности, отмечает издание. На ней директор ФБР подтвердил давние опасения по поводу экономического шпионажа и хакерских операций со стороны Китая, а также усилий китайского правительства по подавлению инакомыслия за рубежом.

«Мы постоянно видим, что именно китайское правительство представляет наибольшую долгосрочную угрозу нашей экономической и национальной безопасности, и под «нашими» я подразумеваю обе наши страны, а также наших союзников в Европе и других странах», — уточнил Рэй.

Он также заявил присутствующим, что китайское правительство «настроено на кражу ваших технологий, которые двигают вашу отрасль, и на их использование с целью подорвать ваш бизнес и доминировать на вашем рынке».

Кен МакКаллум, в свою очередь, сообщил, что MI5 ведёт в семь раз больше расследований в отношении Китая, чем четыре года назад, и планирует нарастить их количество.

«Сегодня впервые руководители ФБР и MI5 выступили на одной публичной платформе, — отметил МакКаллум. — Мы делаем это, чтобы послать как можно более чёткий сигнал о масштабном общем вызове: Китае».

По словам главы британской контрразведки, китайское правительство и его «скрытое давление по всему миру» представляют собой «наиболее переломный вызов, с которой мы сталкиваемся».

«Это может показаться чем-то абстрактным, но это реально и неотложно, — заявил он. — Нам нужно говорить об этом. Нам нужно действовать».

Представитель китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй в своём заявлении, отправленном по электронной почте информагентсву Associated Press, отверг обвинения западных лидеров, отметив, что Китай «решительно выступает против всех форм кибератак и борется с ними». Он также назвал обвинения в адрес Пекина беспочвенными, пишет The Guardian.