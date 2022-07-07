 

«Цены выросли, а моя пенсия нет»: экс-депутат потребовал увеличить себе пособие до 300 тысяч рублей в месяц

07.07.2022, 14:22, Разное
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Экс-депутат Государственной думы Матвей Егорченков обратился к парламентариям с требованием повысить полагающееся ему в связи с выходом на пенсию социальное пособие с 200 до 300 тысяч рублей в месяц. По его мнению, «больше невозможно влачить своё жалкое существование, когда цены так выросли». 

«Уважаемые коллеги! Я долгие годы трудился на одной ниве с вами, став автором десятков жизненно важных законов. После достижения 65 лет я, как и обещал избирателям, отправился на пенсию. Я не просил себе от государства элитной недвижимости, дорогих автомобилей и непомерных для бюджета социальных льгот, а просто социальное пособие, на которое можно жить пожилым людям. В итоге я получил скромную для жизни в Москве сумму 200 тысяч рублей. Я посчитал это миссией и осознал, что пришло время потуже затянуть пояса. К сожалению, в 2022 году этих средств уже недостаточно. Я прошу повысить мне пенсию до 300 тысяч рублей», – говорится в письме, направленном в секретариат Госдумы.

Егорченков подчёркивает, что часть своей пенсии тратит на содержание внуков, которых у него восемь.

«Денег молодёжи категорически не хватает. Один из моих наследников вынужден сдавать квартиру на Старом Арбате, а сам ютиться в помещении в одном из спальных районов Москвы. Другой мой внук сделал мужественный выбор – связать свою жизнь с медициной. Поступление в медицинский вуз стоит немало средств. Поэтому прошу коллег войти в моё положение. У многих из вас имеется большое количество родственников. Оцените, как бы вы могли удовлетворить их такими средствами», – пишет экс-парламентарий.

В случае отказа в требовании повысить пенсию Егорченков пригрозил коллегам переехать из Москвы в один из регионов РФ. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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