Ставить на пол: что нельзя делать со святой водой дома и как правильно ее пить

Наверное у каждого верующего человека в доме есть баночка со святой водой. Но далеко не все знают, как правильно ее использовать. Чтобы вода приносила максимум пользы, необходимо соблюдать некоторые правила и ограничения.

Зачем нужна святая вода

Святую воду наделяют по истине чудодейственными свойствами. Считается, что она укрепляет организм и помогает исцелиться от тяжелых заболеваний. Она охраняет человека от дурного глаза и помогает очистить энергетику помещения.

Как правило, святую воду используют такими способами:

окропляют помещения или отдельные вещи, которые могут нести негатив; пьют при недомоганиях или в качестве профилактики; делятся с теми, кому искренне хочется помочь.

Даже ученые в шоке

Если налить обычную водопроводную воду в банку или бутылку, со временем у нее появится неприятный запах или даже плесень. Но освященная вода может месяцами и даже годами оставаться свежей.

Ученые заинтересовались этим вопросом и выяснили, что она обладает повышенной оптической плотностью, благодаря чему обеспечивается чистота вплоть до стерильности. А электромагнитное поле такой воды идентично полю здорового человека.

Биофизики пришли к выводу, что свои уникальные свойства вода могла получить лишь за счет потока сильных электромагнитных частиц. Почему-то именно на праздник Крещения их концентрация достигает максимума. Почему так происходит, пока не выяснено.

Как правильно пить святую воду

Нет никакого особого алгоритма или каких-то строгих правил, регламентирующих употребление святой воды. Обычно люди пьют ее в моменты недомоганий или тогда, когда чувствуют воздействие дурного глаза. Самое главное – это верить в то, что вода поможет.

Некоторые верующие употребляют святую воду каждый день. Если воспринимать это как духовную практику, то лучше делать это натощак, сразу после прочтения утренних молитв. Так человек очистит свои мысли и получит правильный настрой на целый день.

Нельзя запивать таблетки святой водой

В этом нет никакого греха. Это скорее научная рекомендация. Дело в том, что святая вода обладает измененной физической структурой и химическим составом. Таким образом, вода может повлиять на свойства препаратов самым неожиданным образом: усилить или нейтрализовать их действие.

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Таким образом, лекарства надо запивать обычной питьевой водой. А святую воду ради исцеления лучше пить между приемами медикаментов.

Нельзя использовать для готовки

Святую воду можно употреблять только в неизмененном виде. Кипячение, добавление в еду и напитки убивает ее уникальные свойства. Но допустимо окроплять ею уже готовые продукты.

Нельзя использовать святую воду для животных и растений

В библии сказано, что животным нельзя прикасаться к святыням. Поэтому поить или опрыскивать животных святой водой не стоит – это считается грехом. Есть лишь одно исключение из данного правила. Если питомец сильно болен, а хозяин верит, что святая вода поможет ему, можно добавить несколько капель в питье.

Что касается растений, в библии о них ничего не сказано. Тем не менее, расходовать святую воду на горшки с цветами – неуважение к святыне. Это возможно лишь в том случае, если растение беспричинно вянет и сохнет или чем-то болеет. Добавить пару капель в воду для полива или опрыскивания вполне достаточно.

Нельзя ставить на пол

К любой святыне нужно относиться с уважением. Пол или голая земля считаются нечистым местом, по которому может пройти грешник. Поставить емкость с водой на пол означает осквернить ее. Она потеряет свои свойства и ничем не будет отличаться от водопроводной. Хранить святую воду лучше в темном чистом шкафу.

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Нельзя использовать для уборки

Ведро и тряпка – грязные вещи, с которыми не должна соприкасаться святая вода. Это все равно что осквернение. Будет куда правильнее раз в месяц окроплять свое жилище. Особое внимание нужно уделять отдаленным темным местам, где скапливается негатив.

Нельзя принимать ванну

После принятия ванны человек спускает воду в канализационную трубу. Получается, туда попадут и частицы святой воды, что считается осквернением. Лучше протереть тело святой водой уже после гигиенических процедур.

Правила для женщин

Во время критических дней, а также последние 40 дней до и первые 40 дней после родов женщина считается нечистой. Сейчас к этому относятся не так строго, как в старину. Некоторые священнослужители считают, что естественные физиологические процессы не могут быть поводом для отлучения от религиозной жизни.

Тем не менее, единого мнения по данному поводу нет. Поэтому женщинам лучше избегать контактов со святой водой в такие периоды.

Но, конечно, можно сделать исключение, если:

женщина заболела во время критических дней; женщина верит, что святая вода поможет облегчить роды; женщина плохо чувствует себя после родов или хочет окропить детскую кроватку.

Можно ли освятить воду самостоятельно

Обыватель не обладает такими знаниями и мудростью, как священнослужитель, а его жилище не имеет такой мощной энергетики, как храм. Поэтому святить воду самостоятельно нежелательно.

Но бывают случаи, когда посещение церкви невозможно. Например, при плохом самочувствии, при нахождении в отдаленной местности (где поблизости нет церкви) или в другой стране (где исповедуется другая религия).

В крайних случаях нужно следовать такому алгоритму:

искупайтесь и переоденьтесь в чистые вещи (желательно светлые); останьтесь в одиночестве и прогоните все негативные мысли; поставьте перед собой любую икону (желательно любимого святого) и зажгите свечу; трижды вслух прочитайте над водой молитву “Отче наш”; перекреститесь и опустите в емкость с водой свой нательный крестик (желательно серебряный).