 

Лидер Little Big рассказал о жизни в США

07.07.2022, 14:00, Разное
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Солист группы Little Big пояснил соотечественникам о своей жизни в США. Затронул Илья Прусикин и актуальную в последнее время тему отношении к русским за границей.
Изменения геополитической ситуации в мире повлияло на многие сферы жизни. В Сети появилось много сообщений о том, что отношение к русским за рубежом в последнее время ухудшилось. Отечественный музыкант Илья Прусикин проживает в США, стране, являющейся главным оппонентом России. Лидер поп-группы Little Big пояснил о том, как ему живется за океаном, куда он отправился в марте.

Артист называет США «культурной страной» отмечая, что большинству населения здесь не важна национальность других. Многокультурное общество в Штатах привыкло к разнообразию и никому нет дела до того, из какой страны их соседи.

По словам Прусикина, здесь в хорошем смысле «всем на всех пофиг», здесь одинаково уживаются и ладят как мексиканцы, африканцы, так и славянские народы. Каждый человек занимается своим делом, не вмешиваясь в чужую жизнь. Здесь артисту комфортно и пока он не планирует возвращаться на родину.

При этом лидер Little Big не только не почувствовал негатива относительно себя, как человека из России. Он также не заметил признаков так называемой «отмены русской культуры». В качестве примера музыкант приводит факт, что, как и ранее в США можно пойти на спектакли Барышникова в Нью-Йорке.

Источник: teleprogramma.pro



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