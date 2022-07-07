 

На Воробьевых горах восстановят эскалаторную галерею

07.07.2022, 13:50, Разное
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Эскалаторная галерея не работает с середины 1980-х годов. Из-за оползней и смещения грунтов по стенам стали идти трещины – здание признали аварийным. Все эти годы галерея была закрыта и постепенно ветшала.

Перед началом реконструкции специалисты провели исследование склона и сохранившихся конструкций. Также был укреплен грунт. Это позволит защитить галерею от разрушения.

Новое здание будет приближено к оригиналу. Его площадь составит 3,6 тысячи квадратных метров. Помимо эскалаторов появятся смотровые площадки на плоскостях кровли.

“После завершения работ пешеходы смогут легко и быстро добираться от станции метро “Воробьевы горы” до Дворца пионеров или смотровой площадки МГУ”, – сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Эскалаторная галерея состоит из верхнего и нижнего павильонов. Они соединены тремя эскалаторами.

Павильоны планируется оформить в светло-серых тонах. Для отделки галереи используют керамогранит, керамическую плитку, стены будут облицованы мрамором.

Напомним, что на Воробьевых горах также ведется строительство Инновационного научно-технологического центра МГУ. Это позволит создать тысячи рабочих мест для ученых, выпускников вузов и других высококвалифицированных специалистов. У кластера уже есть пять первых резидентов.



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