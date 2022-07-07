Третья Российская креативная неделя открылась в Парке Горького

На неделе креативных индустрий столица представит площадку Created in Moscow. Она станет основной на фестивале.

Посетителей ждет 10 зон активностей. Программа фестиваля будет интересна как профессионалам креативных индустрий, так и всем остальным.

Заммэра столицы Наталья Сергунина уточнила, что в московскую программу креативной недели вошло более 40 мероприятий. Это лекции, мастер-классы, кинопоказы, паблик-токи.

“Своим опытом и знаниями поделятся успешные предприниматели, эксперты и представители стартапов. В прошлом году творческое пространство Created in Moscow посетили три тысячи человек”, – рассказала Сергунина.

В шатре будут проходить лекции, мастер-классы и паблик-токи. В вечернее время лекторий станет открытым кинотеатром, где будут демонстрировать новинки анимации.

В экспозиции шатра представлено 10 креативных индустрий. Там расположено четыре марафона металекций и шесть индустриальных зон, включая игровую, артвыставку, зону граффити, NFT-галерею.

Запланирована обширная деловая программа. Специалисты обсудят актуальные вопросы индустрии в ходе 14 дискуссий и девяти воркшопов. Эксперты будут искать новые подходы в бизнес-процессах, рассмотрят возможности использования инновационных разработок.

Тематикой шатра и всей недели станут культурные коды. Первый день деловой программы посвящен дизайн-решениям для промышленности. Затем специалисты обсудят современные образовательные программы, культурные институции.

Всего в рамках Российской недели креативных индустрий запланировано более 300 мероприятий. Ожидается, что их посетят более 250 тысяч человек, а еще 10 миллионов будут наблюдать за событиями онлайн.

В Москве действует более 100 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере креативных индустрий, на них занято 453 тысячи человек. Выручка предприятий превышает четыре триллиона рублей – это 6,3% валового регионального продукта столицы.