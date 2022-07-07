В России предложили сделать нерабочим День семьи, любви и верности

В Госдуму внесен проект закона об установлении Дня семьи, любви и верности нерабочим, документ размещен в электронной базе парламента.

«Законопроект направлен на отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым Кодексом Российской Федерации общего количества таких дней», – цитирует пояснительную записку к проекту РИА «Новости».

Напомним, в четверг президент Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Днем семьи, любви и верности.

Ранее в Госдуме предлагали сделать 31 декабря нерабочим постоянно.

—