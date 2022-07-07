В России предложили сделать нерабочим День семьи, любви и верности
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В Госдуму внесен проект закона об установлении Дня семьи, любви и верности нерабочим, документ размещен в электронной базе парламента.
«Законопроект направлен на отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым Кодексом Российской Федерации общего количества таких дней», – цитирует пояснительную записку к проекту РИА «Новости».
Напомним, в четверг президент Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Днем семьи, любви и верности.
Ранее в Госдуме предлагали сделать 31 декабря нерабочим постоянно.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет