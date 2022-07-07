 

В России предложили сделать нерабочим День семьи, любви и верности

07.07.2022, 13:28, Новости дня
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В Госдуму внесен проект закона об установлении Дня семьи, любви и верности нерабочим, документ размещен в электронной базе парламента.

«Законопроект направлен на отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым Кодексом Российской Федерации общего количества таких дней», – цитирует пояснительную записку к проекту РИА «Новости».

Напомним, в четверг президент Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Днем семьи, любви и верности.

Ранее в Госдуме предлагали сделать 31 декабря нерабочим постоянно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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