 

«Почта России» пообещала возвращать направленные в посольство Британии по старому адресу письма

07.07.2022, 13:28, Новости дня
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Обычная корреспонденция посольства Великобритании, в том числе международная, вернется отправителю, если адрес будет неверным, сообщили в пресс-службе «Почты России» макрорегиона Москва, уточнив, что в течение переходного периода письма и пакеты со старым адресом все же будут доставляться.

«В правилах оказания услуг почтовой связи четко прописано, как должны быть указаны адреса на письмах и посылках. Отправитель обязательно должен написать индекс, название области, населенного пункта, улицу, номер дома и, если есть, номер квартиры получателя. Для международной почты также нужно писать страну», – передает ТАСС ответ пресс-службы на вопрос, может ли посольство Великобритании не использовать свой новый адрес в Москве.

Там добавили, что почта доставляет почтовые отправления в соответствии с указанными на них адресами. «В случае когда адрес получателя указан некорректно, корреспонденция возвращается по адресу из графы «Отправитель». <…> Мы понимаем, что не все клиенты сразу могут заметить изменение адреса, поэтому на время переходного периода будем продолжать доставлять корреспонденцию с указанием старого адреса», – заключили в «Почте России».

Ранее посольство Великобритании в России, комментируя переименование территории, на которой оно находится, заявило, что считает актуальным старый адрес – Смоленская набережная, 10.

Накануне пресс-служба столичного департамента городского имущества сообщила, что посольство Великобритании в Москве получило новый адрес: площадь Луганской народной республики, владение 1. 

Новый адрес посольству присвоен в связи с переименованием безымянной территории, расположенной вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, в площадь Луганской народной республики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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