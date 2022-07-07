 

Джонсон выбрал всех членов правительства вместо ушедших в отставку

07.07.2022, 13:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выбрал исполняющих обязанности членов правительства, они соглашаются вступать в должности, информирует Bloomberg.

«Джонсон полностью сделал назначения в кабмин», – передает сообщение телеканала Би-би-си РИА «Новости».

В четверг Джонсон на фоне жесткого политического давления и массового ухода британских политиков согласился уйти в отставку, однако заявил, что намерен исполнять обязанности премьера до осени. В четверг он выступит с обращением к нации на фоне ожиданий его возможной отставки.

Общим фаворитом на должность премьер-министра после отставки Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.01.21 / Корж: Арестовав Навального, путинский режим обнажает свой волчий оскал. И это выгодно Украине

26.06.20 / СТРАНА – Украине далеко — Саакашвили расстроен успехами России на пути реформ

06.10.20 / “Укрзалізниця” запустит бесконтактную оплату в электричках в тестовом режиме

20.11.20 / Компания Volkswagen представит новый Golf GTI на рынке России

09.03.21 / Психологи рассказали, как распознать манипуляции сознанием

19.11.21 / В администрации США ответили на вопрос о переговорах Путина и Байдена

06.06.22 / Мнение: Американские ястребы разлюбили Украину

22.08.21 / Елизавета II отдала распоряжения о подготовке к суду с принцем Гарри

24.10.20 / Экономика: Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

21.06.21 / Немцев возмутили слова Меркель о стыде в день начала ВОВ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика