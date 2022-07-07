Джонсон выбрал всех членов правительства вместо ушедших в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выбрал исполняющих обязанности членов правительства, они соглашаются вступать в должности, информирует Bloomberg.

«Джонсон полностью сделал назначения в кабмин», – передает сообщение телеканала Би-би-си РИА «Новости».

В четверг Джонсон на фоне жесткого политического давления и массового ухода британских политиков согласился уйти в отставку, однако заявил, что намерен исполнять обязанности премьера до осени. В четверг он выступит с обращением к нации на фоне ожиданий его возможной отставки.

Общим фаворитом на должность премьер-министра после отставки Джонсона является экс-глава британского Минфина Риши Сунак, который вступил в конфронтацию с Борисом Джонсоном по вопросу заключения соглашения с ЕС об условиях дальнейшего экономического взаимодействия.

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