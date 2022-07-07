 

Ради сохранения поста премьер-министра Борис Джонсон может сменить пол

07.07.2022, 13:22, Разное
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Авторитетная лондонская газета Morning Star сообщила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ближайшее время сделает операцию по смене пола.

Лидер Консервативной партии рассчитывает, что это позволит ему сохранить свой пост в условиях разразившегося политического кризиса.

– Наш источник из ближнего круга Джонсона подтвердил, что премьер готов ради своей политической карьеры стать женщиной. Его расчёт прост – уволить человека, который только что сменил пол, мало кто решится. Таким образом в Великобритании может появиться первый глава правительства, являющийся женщином-трангендером, – говорит главный редактор Morning Star Бен Чако.

Как отмечают эксперты, несмотря на настороженное отношение лидеров Консервативной партии к представителям сексуальных меньшинств, они никогда не заявит об этом публично. Поэтому в случае смены пола Джонсон, скорее всего, сумеет остаться во главе британского правительства.

По данным источника, операция пройдёт в одной из клиник Лондона в середине июля. Сейчас Джонсон проходит медицинское обследование и сдаёт необходимые анализы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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