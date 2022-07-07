 

Кто виноват? – Личное мнение

07.07.2022, 13:20, Разное
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Для меня совершенно очевидно, что развод Григория Лепса — трагедия. Лично для него — это так.

Хорошая жена у него была. Много лет в браке. Сам он теперь немолод, что его ждёт в личном плане в будущем?


Фото: Соцсети

Так почему развелись? Кто виноват?

Лепс наконец заговорил о своём разводе и рассказал, кто виноват.

Григорий считает, что виноват он сам:

«Момент тут личный, отвечать одному сложновато. Единственное, что могу сказать: во всем случившемся, в нашем разводе виноват только один человек. И это я. Других виновных нет».

Косячат все, но редко кто откровенно признаёт ошибки. Всегда ведь хочется быть хорошим человеком, а в проблемах обвинить кого-то другого.

Ну, как обычно разводятся? Да-да, всё я сделала, но только потому, что вот супруг — такой-сякой.

Признать свои ошибки может далеко не каждый. Взять вину на себя — вообще редкость.

Не знаю, как Григорий обидел супругу, но важно то, что он сожалеет об этом. Надеюсь, что такой урок пойдёт ему на пользу — когда человек осознаёт, что натворил, он больше этого не повторяет.

А вы — хотя бы себе! — признавались, что накосячили сами? Есть хоть кто-то, кто может сказать о своей вине? Или только вот это вот лицемерненькое, что виноват он или виноваты оба?

Источник: Лена Миро



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