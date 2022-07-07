Кто виноват? – Личное мнение
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Для меня совершенно очевидно, что развод Григория Лепса — трагедия. Лично для него — это так.
Хорошая жена у него была. Много лет в браке. Сам он теперь немолод, что его ждёт в личном плане в будущем?
Фото: Соцсети
Так почему развелись? Кто виноват?
Лепс наконец заговорил о своём разводе и рассказал, кто виноват.
Григорий считает, что виноват он сам:
«Момент тут личный, отвечать одному сложновато. Единственное, что могу сказать: во всем случившемся, в нашем разводе виноват только один человек. И это я. Других виновных нет».
Косячат все, но редко кто откровенно признаёт ошибки. Всегда ведь хочется быть хорошим человеком, а в проблемах обвинить кого-то другого.
Ну, как обычно разводятся? Да-да, всё я сделала, но только потому, что вот супруг — такой-сякой.
Признать свои ошибки может далеко не каждый. Взять вину на себя — вообще редкость.
Не знаю, как Григорий обидел супругу, но важно то, что он сожалеет об этом. Надеюсь, что такой урок пойдёт ему на пользу — когда человек осознаёт, что натворил, он больше этого не повторяет.
А вы — хотя бы себе! — признавались, что накосячили сами? Есть хоть кто-то, кто может сказать о своей вине? Или только вот это вот лицемерненькое, что виноват он или виноваты оба?
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Источник: Лена Миро
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