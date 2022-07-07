Мнение: Сжатые сроки

И опять Казахстан. Президент Казахстана Токаев поставил перед “Казмунайгазом” задачу диверсификации поставок нефти. “Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю “КазМунайГазу” проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с “Самрук-Казына” следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь”, – отметил президент в ходе совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала.

Токаев ставит задачу в сжатые сроки переориентировать казахстанский транзит на любые иные, кроме российских, маршруты. Если учесть, что «дружба» с Путиным начинает стоить слишком дорого для казахстанского бюджета, нет причин сомневаться, что на новые маршруты будут найдены любые необходимые средства и ресурсы. Ко всему прочему, речь идет и о безопасности Европы, куда в значительной мере направляются казахстанские нефть и газ, а значит — здесь можно будет рассчитывать и на помощь Европы.

По всей видимости, из Москвы рано или поздно придет ответ. Наверняка на разных ток-шоу активизируются разнообразные фрики, которые затянут про семь тысяч километров границы с Казахстаном, которые казахи никогда не смогут защитить. Но это двусторонняя игра — Россия тоже не сможет защитить эти семь тысяч километров, если что. Хотя, конечно, терять-то уже нечего, и можно будет ожидать любых неадекватных действий со стороны кремлевских. Горит сарай — гори и хата, тут уже не до рациональных соображений.

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