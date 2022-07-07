 

Мнение: Сжатые сроки

07.07.2022, 13:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

И опять Казахстан. Президент Казахстана Токаев поставил перед “Казмунайгазом” задачу диверсификации поставок нефти. “Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю “КазМунайГазу” проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с “Самрук-Казына” следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау – Кенкияк и Кенкияк – Кумколь”, – отметил президент в ходе совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала.

Токаев ставит задачу в сжатые сроки переориентировать казахстанский транзит на любые иные, кроме российских, маршруты. Если учесть, что «дружба» с Путиным начинает стоить слишком дорого для казахстанского бюджета, нет причин сомневаться, что на новые маршруты будут найдены любые необходимые средства и ресурсы. Ко всему прочему, речь идет и о безопасности Европы, куда в значительной мере направляются казахстанские нефть и газ, а значит — здесь можно будет рассчитывать и на помощь Европы.

По всей видимости, из Москвы рано или поздно придет ответ. Наверняка на разных ток-шоу активизируются разнообразные фрики, которые затянут про семь тысяч километров границы с Казахстаном, которые казахи никогда не смогут защитить. Но это двусторонняя игра — Россия тоже не сможет защитить эти семь тысяч километров, если что. Хотя, конечно, терять-то уже нечего, и можно будет ожидать любых неадекватных действий со стороны кремлевских. Горит сарай — гори и хата, тут уже не до рациональных соображений.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.01.22 / Мнение: Новая религия

24.05.21 / “Крепость Сиона” изнутри

07.12.21 / Суд оштрафовал Google еще на 9 млн рублей

12.07.21 / Анджелина Джоли и The Weeknd провели еще один вечер вместе

18.04.22 / Уровень безработицы в Москве в апреле составил менее половины процента

10.02.22 / Мнение: Великобритания никогда не признает суверенитета России над Воронежом

13.10.21 / Комбинезоны универсальны и сочетаются с разными стилями: эффектные осенние модели – с принтом, водолазкой и не только

15.02.22 / Самотечное оборудование: преимущества конструкции и особенности проектирования

28.04.22 / Огурцы для блеска, ржаной хлеб – для красивой формы: как здоровье и внешний вид ногтей связаны с тем, что мы едим

02.04.22 / “Газпром” вновь принимает оплату за бесплатную газификацию в рублях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика