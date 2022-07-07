Мнение: Американцы лечат Россию

Блумберг пишет, что Россия успешно выдержала удар. Цитирую: «Экономисты из Джей Пи Морган, Ситигруп и других крупных банков снижают свои прогнозы падения производства в России в этом году всего до 3,5%, отвергая опасения в первые месяцы после вторжения президента Владимира Путина в Украину, что падение может стать самым глубоким за поколение» (ссылка).

И действительно, для нынешней ситуации 3,5% — вообще ни о чём.

Пособники США охрипли за последние 30 лет, рассказывая нам, будто нефть — это проклятье России, и защищая тех, кто пытался красть русскую нефть под видом скважинной жидкости. В частности, нас уверяли, будто нефть — это ненадёжно, неустойчиво, это до первого кризиса.

Но что же мы видим сейчас, когда реальный кризис таки наступил? В России-то всё в порядке — мы выдержали нападение коллективного Запада и бодро проходим болезненный процесс импортозамещения. А вот жителям Запада уже объясняют, что их холодильник — это друг Путина. (ссылка). Потому что диверсификация с гендеробесием, оказывается, способны крутить шестерёнки экономики только тогда, когда у них есть доступ к дешёвым нефти и газу.

Любой адекватный человек выступает за комплексное развитие экономики, строительство современных заводов и открытие лабораторий — это понятно. Российский бизнес за последние 30 лет уже построил очень много всего важного. Сошлюсь очередной раз на список крупнейших российских проектов на Руксперте — там есть предприятия из самых разных отраслей (ссылка).

Однако всё же столь успешно держимся мы потому, что нефть и газ — основа всего. Помните, у Пушкина:

«Как государство богатеет,

И чем живет, и почему

Не нужно золота ему,

Когда простой продукт имеет».

Устойчивой экономики необходимы нефть и газ (кстати, это высокотехнологичный сектор, так как добывать нефть в 21-м веке гораздо сложнее, чем летать в космос). Дальше по цепочке идут нефтеперерабатывающие и химические заводы, прочая промышленность. Ещё дальше — сфера услуг. И как необходимое дополнение — сильная армия, чтобы защищать всё это от американских бомбардировщиков.

Евросоюзу, например, о подобной устойчивой конструкции остаётся только мечтать. Тот же знаменитый химический гигант БАСФ, известный нам ещё по советским временам, сейчас близок к закрытию, так как своей нефти у европейцев нет, а с Россией они крепко поссорились. А вот, допустим, у Ливии и Ирака нефть была, но не было сильной армии, так что американцы просто уничтожили эти несчастные государства. Кстати, в нападении на Ирак поучаствовала и Украина, отправив туда свои войска. Это в копилочку «а нас-то за шо?».

Что касается импортозамещения в России, сейчас многие спрашивают, «почему ничего не сделали за 30 лет». Ответов на этот вопрос два.

Во-первых, сделали, и очень много сделали, вот начиная от сельского хозяйства, которое, напомню, в советские времена не могло прокормить даже одну только Россию. Сделали невероятно много. Вопрос «почему ничего не сделали» аналогичен вопросу «почему наши школьники из поколения ЕГЭ не выигрывают международные олимпиады». Поручик, проснитесь, они выигрывают. Вот, например, 8 медалей на Азиаткой олимпиаде по физике в прошлом году (ссылка).

Так и с нашей промышленностью. Мы прошли огромный путь с 1992 года. Россия находится сейчас по объёму промышленного производства на четвёртом месте в мире, сразу после Китая, Индии и США. Если кто-то не видит заводов, так как живёт в спальном районе, а не в промзоне, это ещё не значит, что заводов нет.

Во-вторых, импортозамещение шло медленно, с большим сопротивлением общества. А общество сопротивлялось, так как мы унаследовали от советских времён страшную болезнь — преклонение перед Западом. Поэтому когда предприятие выбирает между «купить во Франции», «купить в России» и «сделать самостоятельно», по умолчанию раньше всегда побеждал вариант «купить во Франции». Потому что в принятии решений участвует куча народа, а большая часть менеджеров с инженерами раньше была ориентирована строго на Запад.

Если бы кто-то озвучил на совещании элементарное соображение, — что европейцы являются жуликами и ворами, из-за чего работать с ними опасно, — его бы подняли на смех, как дурака, а потом тихо уволили бы, так как дураки на производстве не нужны.

Да даже и сейчас, когда мы с вами уже наглядно видим, что европейцы — первостатейное жульё, многие всё ещё смотрят по инерции в сторону Запада. Вот свежий инцидент, сегодняшняя новость. Некий модный бар, расположенный прямо в центре Москвы, на Лубянке, открыто собирает деньги для украинских боевиков (ссылка). Представляете, какие нужны титанические усилия, каких размеров должны быть хлыст с морковкой, чтобы заставить вот эту публику работать на развитие России?

Когда блогеры-стервятники ноют об элитах, которые покупают домики на Западе, они видят только маленькую часть нашей общей проблемы. Элиты если и отличаются от простого народа, то только большим патриотизмом. Средний инженер любит Запад даже сильнее среднего владельца металлургического комбината. И ещё в прошлом году, когда этот самый средний инженер выбирал комплектующие для новой модели ухокрута, он тоже думал, будто покупать западное — правильно и нормально. Домика на Лазурном берегу у нашего инженера нет, зарплаты не хватает. Однако домик, вилла или даже огромный замок — сущий пустяк по сравнению с ухокрутом, спроектированным из расчёта на вечную дружбу с западным жульём.

Сейчас, спасибо начавшим прокси-войну США, Россия получила хороший шанс на частичное выздоровление. Одних заставили проснуться моральные соображения: быть на одной стороне с американскими мясниками для порядочного человека невозможно. Других, и этих других больше, протрезвил прагматичный расчёт. Стало ясно, что работать с Западом просто опасно, так как Запад в любой момент может кинуть. И, кстати, одновременно с этим выяснилось, что многие контракты с Западом держались на взятках или инерции, так как в России можно купить такой же товар, при этом более высокого качества и по более низкой цене.

Но всё же до полного выздоровления нам очень и очень далеко. Болезнь старая, хроническая. Павел Смердяков, духовный образец для российской лакей-интеллигенции, был порождён Фёдором Михайловичем полтора века назад. Понятно, что прошедших нескольких месяцев категорически недостаточно, чтобы российские смердяковы перевоспитались.

К счастью, время работает на нас, а американцы, в свою очередь, делают максимум возможного, чтобы времени у России было достаточно. Их наивный курс на затягивание конфликта и на усиление открытой ненависти к русским — лучшее лекарство от нашей внутренней русофобии. За это лекарство не жалко было бы заплатить и 30% спада ВВП, мы бы потом наверстали упущенное за счёт ускорения развития. Сейчас же мы платим всего лишь 3,5%. Это прямо-таки социальная цена, отличный гешефт, сезонная распродажа. Спасибо, дедушка Байден, так держать!