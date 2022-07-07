Как самостоятельно уложить гламурный кудрявый боб в стиле 70-х

Слоистый кудрявый боб является стрижкой с давней историей, ведь пик его популярности пришелся на семидесятые годы прошлого столетия. В нынешнем сезоне кудрявый боб снова появился среди модных трендов. Все потому, что эта стрижка отличается универсальностью, практичностью и стильностью.

Концепция стрижки

Кудрявый боб является объемной стрижкой, которая всегда выглядит потрясающе. В этом основное преимущество: в любую погоду прическа будет держать форму, и если даже волосы немного намокнут под дождем, после высыхания каждая волосинка станет на свое место (а если не станет, этого просто не будет заметно).

Попросите своего мастера сделать стрижку с влажной на сухую. То есть, отделить нижнюю часть волос и подстричь их влажными. Затем просушить остальные локоны и подстричь их сухими. Кроме того, не рекомендуется использовать филировочные ножницы, поскольку в данном случае это может только навредить. Можно не сомневаться в том, что ваш мастер является настоящим профессионалом, однако предупредить его об этих нюансах будет не лишним.

Как оформить прическу обладательницам кудрей

Если вы являетесь счастливой обладательницей кудрявых волос, вам не составит труда самой себе сделать великолепную прическу. Вы можете просто высушить волосы фенов после мытья или дать им возможность просохнуть естественным способом.

При просушивании феном не используйте расческу и щетку, поскольку может произойти нежелательное выпрямление. Держите фен в одной руке, а второй приподнимайте волосы так, чтобы струя воздуха коснулась каждой пряди. Можете производить движения, словно вы сжимаете в руке пружину.

Чтобы добиться фактурный локонов, воспользуйтесь плойкой и завейте часто волос к лицу, часто в другую сторону, часть оставьте так, как они завились сами. Эффект будет потрясающим, поскольку колечки ваших локонов будут иметь разный диаметр, что придаст образу живости, женственности, естественности и даже кокетливости.

Нижеописанные рекомендации предназначены для обладательниц прямых и слегка волнистых волос.

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Начинайте укладку с затылочной части

Для начала следует нанести на волосы стайлинговое средство (для лучшей фиксации прически). Отделите волосы горизонтальным пробором на затылке (там, где применялась влажная стрижка) и тщательно высушите волосы при помощи фена. Самой удобной позой будет наклоненная в сторону груди голова и поток воздуха непосредственно сверху на верхнюю часть волос.

Ваша задача заключается в том, чтобы сделать волосы ровными, но только до кончиков. Поэтому не стоит слишком сильно вытягивать пряди на брашинге, чтобы они не стали чрезмерно прямыми от начала и до конца. Убедитесь в том, что волосы просохли полностью и приступайте к следующему этапу.

Обработайте все остальные волосы

Теперь можете сесть ровно и приступить к просушиванию верхней части волос. Это можно также сделать при помощи фена, следя за тем, чтобы не очень сильно вытягивать волосы на щетке. Достаточно их подхватывать, разделяя на пряди, но не прочесывать, чтобы образовалась легкая волна (щетку нужно поворачивать в разные стороны).

После того как волосы полностью высохнут, можете завить их плойкой или утюжком. Челку также завейте по своему усмотрению или оставьте ровной.