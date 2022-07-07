Нефтяные битвы: Казахстан решил снизить зависимость поставок нефти от России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил расширить транспортные мощности в обход России после серии инцидентов в работе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), через который в настоящий момент проходит около 80% экспорта казахстанской нефти.

Соответствующие поручения президент сделал в ходе совещания по развитию транспортно-транзитного потенциала республики.

Глава государства отметил, что приоритетным направлением развития экспорта казахстанской нефти должен стать Транскаспийский маршрут — транспортная система, проходящая через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и Европу. Помимо транспортного сообщения Токаев поручил проработать вопрос о расширении мощностей действующих нефтепроводов.

– Приоритетным направлением является Транскаспийский маршрут. Поручаю «КазМунайГазу» проработать оптимальный вариант его реализации, в том числе с возможностью привлечения инвесторов Тенгизского проекта. Правительству совместно с «Самрук-Казына» следует принять меры по увеличению мощностей нефтепроводов Атырау — Кенкияк и Кенкияк — Кумколь, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана призвал к диверсификации поставок нефти на фоне многочисленных проблем с главным экспортным маршрутом нефти из Казахстана, который проходит через КТК. Накануне российский суд на месяц приостановил работу КТК из-за «экологических нарушений», при этом Минэнерго Казахстана утверждает, что поставки нефти не останавливались.

Первые проблемы с КТК начались в марте, когда консорциум остановил экспорт нефти из-за технических проблем, вызванных смещением силового каркаса одного из плавучих шлангов. В июне КТК снова остановил отгрузку нефти. На этот раз из-за якобы найденных в районе порта Новороссийска мин времен Второй мировой.

– Россия демонстрирует, что несмотря на санкции ЕС, она контролирует также казахстанский экспорт нефти, а это около 8% импорта нефти в Европу. Это решение стоит рассматривать как давление на страны ЕС со стороны России, — прокомментировал казахстанский политолог Димаш Альжанов.

На текущий момент на КТК приходится около 80% экспорта нефти из Казахстана. По данным международного аналитического агентства Kpler, около 67% казахстанской нефти из КТК поставляется в Европу, при этом совокупная доля Казахстана на европейском нефтяном рынке оценивается в 8%. Таким образом Россия может использовать КТК в качестве инструмента давления на ЕС, который объявил о нефтяном эмбарго, что спровоцировало резкий рост цен. Основные европейские покупатели нефти из Казахстана: Италия, Нидерланды и Франция.

– Позиция Казахстана крайне уязвимая, поскольку до 80% нефти экспортируется через КТК. Республика последние десятилетия шла в фарватер интересов России по ОДКБ и ЕАЭС и не смог обеспечить свою экономическую безопасность через альтернативные каналы поставок. Понимая это, Россия использует Казахстан в своих интересах, — считает Альжанов.

Россия владеет в проекте долей в 31%, Казахстан — 20,75%. Совладельцами также являются Chevron Caspian Pipeline Consortium Company (15%), LUKARCO B.V. (12,5%), Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%), BG Overseas Holding Limited (2%), Eni International N.A. N.V. (2%) и Oryx Caspian Pipeline LLC (1,75%).