Шофер вез к речке нечистоты и вмиг остался без работы

Экология мало заботит ассенизаторские компании, однако ж одну из них внезапно настиг «удар судьбы»: только задумал водитель цистерны благоустроить фекалии в речку, как машина застряла. Не иначе как по мановению свыше, поскольку в тех местах поймать перевозчиков нечистот за этим процессом никогда не удавалось.

А произошло сие «историческое» событие в Чкаловском районе столицы Урала. Причина проста: в Екатеринбурге сейчас работает лишь Южная аэрационная станция. Очистные сооружения на севере города закрыты. Говорят, на время. Вот и пришлось тамошним ассенизаторам отправляться в поселок с говорящим названием «Северка», расположенный почему-то на юге полуторамиллионного города, и там сливать канализационные отходы.

Ну а у водителей КамАЗов с нечистотами (не исключено, что и у их начальства) нет желания делать такие концы. Куда проще и выгоднее, вывалить все содержимое цистерн где попало, поскольку ни работников, ни самих бизнесменов, не волнует состояние природы. Последних, похоже, вообще ничего, кроме доходов, не интересует. Недаром же местные предприниматели дружно увеличили свои расценки на услуги, да так, что резкий рост тарифов привел клиентов в шок.

Нарушителей время от времени все-таки ловят с поличным. Так, на севере Екатеринбурга недавно поймали ассенизаторский КамАЗ, сливавший фекалии прямо в лесу. А тут мгновенная карма постигла водителя, собиравшегося вылить нечистоты в реку. Но уклон был слишком крутым, и машина просто-напросто застряла.

Тут же это обнаружили жители улицы Водоемной, где ассенизаторы постоянно опорожняют цистерны прямо в воды реки. Потом те оказываются в Нижне-Исетском пруду. Вонь стоит по всей округе.

Такое, понятно, мало кому понравится — вот и призвал народ на место преступления полицию. А с ней прибыл и Дмитрий Чукреев, общественный представитель «Народного контроля».

По его словам, водитель отказался признать, что сливал отходы. Дескать, просто разворачивался. Правда, выяснилось, что тому вообще нельзя управлять транспортным средством, поскольку он сел за руль с таджикскими документами. За одно это положен арест автомобиля и административный протокол.

В результате шоферу придется отвечать за езду без прав, отсутствие путевого листа и полиса ОСАГО. Полицейские не обошли вниманием и собственника автомашины: бизнесмена тоже ждет административная ответственность.

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