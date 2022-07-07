Психолог призвал не кормить детей насильно

Психолог Денис Долгов призывает родителей отказаться от практики кормить детей насильно. Кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог и НЛП-мастер предупреждает об опасности спровоцировать заболевание ЖКТ и ряд других расстройств.

Многие родители стремятся накормить своих детей, при этом заставляя их доедать все, что находится в их тарелке. Однако такую тенденцию критикуют медики, как вредную для пищеварения. Так, принуждение может не только вызвать психологический дискомфорт, но и привести к физическим заболеваниям и расстройствам пищевого поведения.

Психолог советует садиться за стол только ощутив чувство голода и эта рекомендация одинакова для любого возраста, как взрослым, так и детям. При этом заканчивать трапезу стоит после чувства насыщения, независимо от того, осталась ли на столе не съеденная пища.

В случае с питанием в коллективе, когда человек не может просто уйти из-за стола, можно поступить следующим образом. Тарелку с оставшейся едой достаточно просто накрыть салфеткой или другой тарелкой. Родителям также стоит поговорить с воспитателями учреждений, которые посещают их малыши, чтобы они не заставляли детей доедать все за столом.

Источник: moslenta.ru