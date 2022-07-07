Грузинский депутат потребовал от Украины прекратить «буллинг Грузии»

Украина продолжает злиться на Грузию после 24 февраля за то, что Тбилиси не открыл «второй фронт» против России, сообщил председатель парламентского комитета по процедурным вопросам от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кадагишвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы хорошо знаем эту политику Украины по отношению к Грузии, она продолжается уже четыре месяца, – сказал он. – В течение четырех месяцев мы слышим, что они раздражены нами, так как не погибают грузинские женщины и дети, как об этом прямо говорил глава украинского совбеза Алексей Данилов».

По его словам, в Киеве «раздражены, что сегодня наши танки не на цхинвальском направлении и что мы не воюем с Россией».

«Этого раздражения они не скрывают, делают все, чтобы нанести нам вред», – сказал Ираклий Кадагишвили, также комментируя призывы украинских официальных лиц подвергнуть санкциям бывшего премьер-министра, мецената Бидзину Иванишвили.

«У всего есть границы. Заканчивайте с буллингом (травлей – прим. ВЗГЛЯД) Грузии», – призвал он.

Грузия не присоединилась к экономическим санкциям против России, но поддерживает Украину во всех политических форматах, занимает первое место среди предоставивших гуманитарную помощь стран, приняла десятки тысяч украинских беженцев. Между тем в Грузии уже откровенно говорят, что постоянные и ничем необоснованные упреки Украины в адрес Тбилиси вызывают непонимание и раздражение.

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