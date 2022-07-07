 

Ракета с навигационным спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк

07.07.2022, 12:26, Новости дня
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Ракета-носитель «Союз-2.1б» с российским навигационным спутником «Глонасс-К» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в Минобороны.

«В четверг, 7 июля, в 12.18 мск с Государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил проведен успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-К», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме. Контроль проведения пуска и полета носителя был осуществлен средствами наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки.

Вскоре ракету взяли на сопровождение наземные средства ВКС России.

«Стартовавшая в 12.18 мск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракета космического назначения «Союз-2.1б» в 12.21 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС», –отметили в ведомстве.

Ракета должна вывести на орбиту навигационный аппарат «Глонасс-К». Как ранее уточнили в Минобороны России, все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме, передает ТАСС.

ГЛОНАСС – одна из четырех созданных в мире систем, аналогичная американской GPS, китайской BeiDou и европейской Galileo. Особое значение система ГЛОНАСС имеет для эффективного решения задач Вооруженных сил. Сигналы системы используются в высокоточном оружии, беспилотной авиации, для оперативного управления войсками.

Напомним, 19 мая космические войска осуществили с космодрома Плесецк успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» cо спутником в интересах Министерства обороны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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