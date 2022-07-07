 

Мнение российского пропагандиста: Второй эшелон польской оккупационной группировки войск в Украине

07.07.2022, 12:05, Разное
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Второй эшелон польской оккупационной группировки войск в Украине

В одной из наших предыдущих статей мы рассматривали вероятный характер действий и состав оккупационной группировки войск Польши при их вводе на территорию Украины. Сегодня мы кратко рассмотрим кому, какая роль отводится в этой польско-украинской военной кампании.

Как мы уже отмечали ранее, 11-я бронекавалерийская дивизия дислоцируется в западной части Польши и логичнее всего предположить, что воинские части данной дивизии будут выполнять задачи во втором эшелоне оперативного построения польских войск. Вероятнее всего, с выдвижением 18-й меахнизированной дивизии в сторону украинской границы, воинские части и подразделения 11-й бркд начнут перемещение в пункт постоянной дислокации (ППД) 18-й мд на уже подготовленные парковый и казарменный фонды. Кстати, во время учений «Defender Europe – 2022» воинские части и подразделения уже осуществляли марш от западных к восточным границам Польши.

Таким образом, вполне вероятно, что ППД 1-й танковой бригады 18 мд (н.п. Весола), останется в распоряжении двух бронекавалерийских бригад 11-й бркд, а так же парковый фонд, оборудованный для обслуживания и проведения текущего ремонта танков, в том числе и «Леопард-2», состоящих на вооружении одной из бригад.

17-я механизированная бригада займет пункт постоянной дислокации 19-й мбр 18-й мд.

Таким образом, 11-я бркд разместится в уже подготовленных во всех одношениях пунктах дислокации, с возможностью продолжения доукомплектования и проведения мероприятий оперативной и боевой подготовки на полигоне Новая Демба (н.п. Жешув) под руководством американских инструкторов.

Данный вариант действий кажется наиболее логичным, если вспомнить заявления министра обороны Польши Блащака о начале формирования двух новых дивизий. Разумеется лучше всего это осуществить на уже развернутом казарменном и парковом фондах в ППД 11-й дивизии на западе Польши. Это позволит польскому военному руководству максимально в сжатые сроки сформировать новые воинские части, укомплектовать их личным составом, вооружением и военной техникой, а после их формирования и укомплектования всем необходимым, приступить к мероприятиям оперативной и боевой подготовки.

Задачей воинских частей и подразделений 11-й бркд при данном развитии событий, вероятно, будет продолжение совершенствования своих профессиональных навыков и наращивание своего боевого потенциала, а так же, при необходимости, выдвинуться во втором эшелоне оперативного построения войск с целью усиления и поддержки воинских частей 18-й мд в случае угрозы столкновения с российскими войсками, наступление которых наиболее вероятно со стороны Житомирской и Хмельницкой областей.

На юго-запад украинской территории (ивано-франковское направление) польские войска, скорее всего, не пойдут, так как считается, что сегодня там наиболее лояльное Польше население и русских танков там никто не ожидает.

Источник: Николай Астровский



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