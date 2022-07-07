 

Мнение: Коридор

07.07.2022, 11:49, Разное
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Литва не согласится на установление зеленых коридоров для транзита грузов в Калининград. Об этом заявил советник президента страны.

Пугающе повторяется история с Данцингским коридором 1939 года. Тогда Польша, союзная Англии, точно так же практически сознательно шла на конфликт с Гитлером, ставя того перед критической ситуацией – либо начинать войну с перспективой ее стремительного расширения, либо утратить влияние на своих генералов, которые буквально рвались в бой.

Литва и стоящая за ее спиной Великобритания шаг-в-шаг повторяют ровно тот же сюжет, да еще и почти на той же географической точке.

По факту теперь даже если Евросоюз выскажется за создание какого-либо экстерриториального коридора снабжения Калининграда, Литва (и без сомнения, Польша) откажутся или выдвинут неприемлемые условия.

И тогда Путин будет вынужден решать ту же проблему, что и Гитлер. Когда ты косплеишь фюрера, рано или поздно, но ты наступишь на все его грабли. Вот только разница между разрушенной Россией и находящейся на подъеме Германией не оставляет никаких шансов: всё закончится гораздо быстрее, чем в прошлый раз.

Источник: Эль Мюрид



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