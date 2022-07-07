Виртуальное, а не реальное – в Польше разочарованы ограниченным присутствием войск США и НАТО

Несмотря на то, что угроза по-прежнему нависает над странами восточного фланга альянса, НАТО так и не разместило там серьёзных сил, и это не может не вызывать беспокойства, уверен польский эксперт Войцех Шевко. В беседе с радиостанцией Siódma9 он назвал декларации альянса об усилении обороны на этом направлении пиаром, который лишь призван «утешать сердца».



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«В СМИ саммит в Мадриде выглядит очень красиво, но на сегодняшний день НАТО мало что делает. Гораздо больше действуют отдельные союзники, такие как Великобритания или Соединённые Штаты, нежели НАТО как организация», — заявил Siódma9 польский эксперт Войцех Шевко.

В беседе с радиостанцией аналитик обратил внимание на то, что в ходе саммита было согласовано размещение в Польше специального американского командования, однако без постоянных боевых частей, подчиняющихся ему.

«Это будет своего рода виртуальное командование, несколько сотен солдат и не более того. Мы бы, однако, хотели постоянного присутствия американских войск в таком количестве, которое было бы в состоянии сдержать противника от нападения на Польшу», — подчеркнул он. Войцех Шевко объяснил, что все силы, размещённые на территории Польши или Румынии, это вовсе не силы альянса, а конкретных союзников. В случае с Польшей это американцы, в случае с Румынией — американцы, французы и англичане. «НАТО ничего не сделало в этом плане, несмотря на то, что угроза в отношении таких союзников, как Литва и Польша, вполне реальна. Это должно вызывать наше беспокойство», — предупредил публицист.

По его мнению, увеличение численности сил быстрого реагирования до 300 тыс. солдат — это всего рода виртуальное образование. «Безусловно, если в будущем РФ и Белоруссия начнут концентрировать силы на границе с Польшей или Румынией, то тогда мы будем говорить о мобилизации и переброске войск. Однако пока что такие декларации призваны лишь утешать сердца», — констатировал эксперт. Он уверен, что пока такие главные государства альянса как Германия, Франция, Великобритания и США, не решатся перебрасывать свои войска на восточный фланг, это по-прежнему будет своего рода пиаром. «И на сегодняшний день мы имеем с этим дело», — добавил он.

В беседе Войцех Шевко напомнил, что хотя на саммите Турция дала своё согласие на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, тем не менее сегодня она уже ставит под сомнение своё решение. Турция вынудила эти две скандинавские страны подписать очень сложный документ, в котором они согласились на все требования, касающиеся отношений Турции с курдами. «Но торг и шантаж будут иметь своё продолжение», — считает он.

Саммит БРИКС польский аналитик прокомментировал следующим образом: «Пока эта организация не решит открыть рынки друг для друга, она и далее будет скорее клубом политических деклараций, нежели клубом конкретных шагов в плане антизападной политики». По его мнению, РФ главным образом использует эту группу стран для обхода санкций. Он согласен с тем, что этот клуб мог бы стать своего рода ядром построения блока, уравновешивающего влияние западных стран, но Китай и Индия это конкурирующие и враждебные друг к другу страны. По его мнению, Китай также занимает антиимпериалистическую позицию, когда дело доходит до деклараций во внешней политики. «Он согласен с тем, что не должно быть блоков и преобладания Запада и США, но одновременно он не готов стать лидером антизападного блока», — резюмировал эксперт.