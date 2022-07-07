 

«Мы хотим говорить по-русски» – эмигранты провели в Тбилиси митинг против засилья грузинского языка

07.07.2022, 11:32, Разное
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Российские эмигранты в Грузии провели первый митинг за русский язык и против засилья грузинской речи в общественном пространстве и медиа.

По мнению переехавших, их права нарушаются – в Тбилиси и Батуми практически невозможно найти сервис на русском языке, а в теле- и радиоэфире ситуация ещё хуже.

На мероприятие пришло около двух тысяч человек с бело-сине-белыми флагами и традиционными триколорами. Они призвали грузинские власти пересмотреть языковую политику и обратить внимание на возможную цензуру в масс-медиа.

– Конечно же, мы выступаем против Путина, но всё равно кажется странным, что его по местным телеканалам почти не показывают. В вечерних новостях только и даже не каждый день. Разве это не цензура? – говорит один из митингующих.

Недовольство мигрантов вызвало также отсутствие бесплатных русскоязычных школ – все подобные учебные заведения в Грузии являются частными и требуют за год обучения от 2000 лари (в районе 40 тысяч рублей).

– У меня трое детей, которым нужно где-то учиться. Если я их отдам в русскую школу в Батуми, мне придётся платить 120 тысяч в год, это нормально вообще? Я не хочу тратить такие деньги на то, что должно быть бесплатным, – жалуется россиянка с плакатом «Нет языковому геноциду».

Участники несли плакаты с лозунгами «Мы хотим говорить по-русски», «Стоп дискриминация», «Где наши права, Сакартвело?», «Мы уважаем вас – вы обязаны уважать нас». Правоохранительные органы в ситуацию не вмешивались, но с неизвестной целью провели видеосъёмку всех участников мероприятия.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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