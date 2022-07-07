Волнистый боб – стрижка, о которой мечтают в этом сезоне многие модницы

Одной из самых популярных причесок нынешнего сезона является стрижка волнистый боб. Она является универсальной, поскольку подходит дамам всех возрастов и может применяться, как для повседневной носки, так и для торжественного выхода. Она практична, поэтому долгие годы не выходит из моды и имеет тенденцию к тому, чтобы оставаться в тренде и в будущем.

Что такое волнистый боб

Это прическа является привычной стрижкой боб с волнистыми завитками. Если волосы вьются от природы, вам очень повезло, поскольку в этом случае не потребуется укладка. Ровные волосы можно легко завить при помощи бигуди или плойки.

Вы можете выбрать ровный срез или удлинение к лицу, волосы также могут быть разной длины (короткая, средняя и длинная). Преимуществом является то, что волосы можно носить распущенными или при необходимости связать в хвостик или собрать в пучок.

Кому подойдет

Хорошая новость заключается в том, что волнистый боб подходит практически всем. То есть, не имеет значения форма лица, поскольку стрижка допускает разную длину, наличие или отсутствие челки, разную структуру. А это позволяет сделать акцент на любой части лица (скрыть небольшие несовершенства и подчеркнуть достоинства). Этот выбор будет очень правильным для обладательниц тонких волос, поскольку визуально прическа выглядит более объемной. Еще один плюс универсальности: стрижка подходит дамам с любыми формами лица и типами волос.

Способы укладки

Для того чтобы создать красивую прическу, не понадобится много времени и специальных навыков. Как уже было сказано, это можно сделать при помощи бигуди, щипцов, плойки или утюжка (если волосы вьются от природы, достаточно просто высушить их естественным способом).

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Волнистый боб может выглядеть, как пляжные волны, небрежная копна или гламурные голливудские локоны. Все зависит от вашего желания и вкуса, а также от того, какую именно модель вы выберете, чтобы подчеркнуть красоту своего лица.

Для лучшей фиксации при укладке стоит нанести стайлинговое средство. Если речь идет о вечерней прическе, отличным решением будет выбрать средство для придания не только стойкости, но и блеска. Только старайтесь вовремя подрезать кончики и регулярно ухаживать за волосами, чтобы прическа не потеряла форму, а волосинки выглядели здоровыми и шелковистыми.

Как уложить при помощи термоинструментов

Помойте голову, просушите волосы и нанесите на них термозащитное средство. Затем разделите волосы на пряди и по одной накручивайте на плойку до тех пор, пока ни будут обработаны все локоны. Если используете утюжок, также разделите волосы на пряди, а затем закрепите утюжок у корней и поверните на 360 градусов, опуститесь чуть ниже и проделайте то же самое (можно начинать с кончиков).

Укладка без инструментов

Очень просто уложить волосы при помощи косичек. Заплетите косы на влажных волосах (чем больше косичек, тем мельче кудряшки) и дождитесь полного высыхания. Расплетите косички, и прическа будет готова.

Очень удобно создавать локоны и волны при помощи обычного пучка. Соберите влажные волосы вместе или разделите их на несколько частей. Оберните часть вокруг своей оси, чтобы получился жгут, а затем жгутом оберните вокруг основания импровизированного незакрепленного хвостика. Зафиксируйте кончики и дождитесь полного высыхания, после чего распустите пучок.