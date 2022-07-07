Захват Тибета Китаем: коммунисты против монахов

Кто может противостоять миллионной армии Китая? Долгая борьба за свободу Тибета, возглавляемая Далай-ламой, доказывает, что не всё решает количество солдат.

Люди жили в тибетских горах на протяжении тысячелетий. Древнее Тибетское царство было могучим игроком азиатской политики, но перед расширением Монгольской империи оно оказалось бессильно. Монголы смотрели сквозь пальцы на то, что на реальная власть в Тибете принадлежала буддийским монахам: положенная дань завоевателям выплачивалась, да и ладно… С веками роли несколько поменялись. В 1578 году правитель монголов принял буддизм и дал своему духовному отцу и учителю, человеку, считавшемуся земным воплощением Будды, титул Далай-ламы. В 1642 году тогдашний Далай-лама стал не только духовным, но и светским правителем Тибета. С тех пор монголы защищали горную страну, а тибетцы их духовно просвещали.

В 1720 году Тибет впервые покорили китайцы, которые победили джунгаров, наследников монголов. До 1912 года этот горный регион был одной из провинций Поднебесной Империи. Когда монархия пала, по указу об отречении императора, Тибет наряду с другими провинциями стал частью Китайской республики. Де-юре он действительно ей был. Де-факто же всем в Гималаях распоряжались многочисленные, богатые и влиятельные британские торговые фактории. Ссориться с ними молодая республика опасалась. Части Тибета, граничившие с Китаем, ещё более-менее подчинялись республиканскому правительству, в остальных же власть принадлежала местным царькам. При этом никто не отменял власть Далай-ламы, чья резиденция находилась высоко в горах у города Лхасы, столицы Тибета, но из-за огромного количества местных правителей она скорее была формальной. Глава буддистов пытался как-то упорядочить свой Тибет, но безуспешно. Регулярные стычки с республиканскими войсками требовали создания единой армии, однако он не смог добиться и этого. Местные царьки не хотели терять контроль над своими армиями.

Пагубность этой политики доказала война с Китаем 1930−1932 годов. Если бы не вмешательство Великобритании, которая опасалась приближения республиканских войск к Индии, для Тибета война могла бы закончиться плачевно. Тогда китайцы не смогли подчинить горный регион, в котором ещё 20 лет ссорились и мирились между собой мелкие недогосударства. На эту феодальную раздробленность с вершин гор печально взирал Далай-лама.

В середине 1940-х годов власть в Китае захватили коммунисты, стремившиеся нести огонь идей Мао Цзэдуна как можно дальше. Теперь и до самых твердолобых представителей тибетской аристократии начало доходить, что Китай готовится к войне. Количество коммунистических агитаторов во владениях Далай-ламы резко возросло. Лидеры компартии Китая заговорили о том, что «Тибет надо освободить от устаревшей теократической феодальной системы». Китайская армия на тот момент насчитывала более миллиона солдат, закалённых в боях гражданской и Второй мировой войн.

Глядя на всё это с гор, тибетцы поняли, что у них очень большие проблемы. Новому Далай-ламе в 1949 году исполнилось всего 14 лет, и все решения за него принимал регент. Но у регента не было и половины того авторитета, которым пользовался воплощение Будды на земле. Правители Тибета попробовали начать модернизацию армии, но эти суетливые действия ни к чему не привели. Было уже слишком поздно. Китайцы уже маршировали в направлении гор.

7 марта 1950 года в индийском Калимпонге при посредничестве правительств Индии и Великобритании начались переговоры между представителями Тибета и Китайской Народной Республики. Разногласия возникли с самого начала. Китайцы требовали сделать местом дальнейших переговоров Пекин, тибетская сторона настаивала на Сингапуре или Гонконге, а британцы предлагали встречаться на территории нейтральной Индии. Прения длились полгода, и переговоры по существу начались лишь 16 сентября в Дели.

Позиция Китая выражалась в трёх пунктах: Тибет официально признаётся частью Китая, Китай берёт на себя обязательства по защите Тибета от империалистов, и контролирует все торговые и международные отношения Тибета. Если правительство горного региона это признает, то всё будет мирно, а иначе — война. На это тибетские дипломаты отвечали, что в Тибете нет никаких империалистов, и он находится под защитой самого Далай-ламы — воплощения Будды на земле.

Переговоры зашли в тупик, и китайцы ночью с 6 на 7 октября 1950 года перешли границу Тибета. Их задачей было не уничтожение армии противника, а окружение её с целью оказания давления на тибетских дипломатов. Однако, сражение всё-таки произошло 19 октября у пограничного города Чамдо. Потери китайской стороны составили 114 человек, а с тибетской — 180. При этом попал в плен тибетский командующий. Его отправили в Лхасу договариваться с Далай-ламой. По заверениям китайцев, если «Тибет будет мирно освобождён», то все представители местной элиты останутся на своих постах, и никаких репрессий не последует.

Тибетцы пытался всеми возможными способами привлечь внимание мировой общественности к китайским угрозам. В ноябре их представители пытались с помощью делегатов от Сальвадора выступить в ООН, но индийская и британская делегации помешали этому — им не хотелось обострения отношений с Китаем. Пришлось тибетским дипломатам ехать в Пекин и продолжать переговоры там. К их приезду уже был готов документ из 17 пунктов. Несмотря на все обещания выслушать их аргументы, общения не получилось. Тибетские представители не были уполномочены что-либо подписывать, а их заставляли ратифицировать документы, не давая возможности связаться со своим правительством. В результате после полугодовых споров 23 мая 1951 года соглашение было-таки подписано. Теперь китайская армия оккупировала Тибет на законных основаниях. В октябре Далай-лама, который на этот момент уже был вполне самостоятелен, признал договор. Китайские власти объявили об успешном «мирном освобождении Тибета».

Первое время они держали своё обещание не трогать местные органы власти. Тибет пользовался правами широкой автономии, а его население по-прежнему жило, как при феодализме. Так продолжалось до 1956 года, пока КПК не начала земельную реформу и отъём собственности у крупных землевладельцев. И естественно, это не понравилось тибетским царькам. Начался сбор ополчений, которые быстро разрослись и стали называться «волонтёрскими силами». Началось вооружённое восстание, которое после ввода новых оккупационных войск превратилось в партизанскую войну. Плохо вооружённые волонтёры не могли противостоять регулярным частям. Когда в 1959 году китайцы подошли к Лхасе, Далай-лама сбежал из Тибета. Через некоторое время было официально прекращено действие мирного соглашения, и Тибет окончательно стал одной из провинций Китая.

Далай-лама в Северной Индии сформировал правительство в изгнании. Он регулярно заявлял об оккупации Тибета и о репрессиях на захваченных Китаем территориях. Широкое распространение эти заявления получили в 1960-х-1970-х годах, когда на западе стали популярны восточные философии и в первую очередь буддизм. Недавние хиппи стали считать Далай-ламу своим духовным вождём и охотно участвовали в демонстрациях в защиту Тибета. Вот уже более пятидесяти лет мирные манифестации под лозунгами «Free Tibet», в которых сообща участвуют бритоголовые буддийские монахи в оранжевых балахонах и длинноволосые молодые люди в самых невообразимых одеяниях, стали привычной приметой столичных площадей в большинстве стран мира. Протестные акции не прекратились даже после того, как в 2005 году Далай-лама признал Тибет частью Китайской Народной Республики. С тех пор главными требованиями правительства в изгнании и его сторонников стали свобода слова, свобода выражения и уважение культурных традиций народов Тибета. Китай не поддавался давлению и жестоко подавлял протесты, периодически вспыхивавшие в Тибете. В конце концов, в 2011 году Далай-лама объявил о своём уходе из политики. Он остался лишь духовным лидером буддистов и заявил, что не собирается претендовать на светскую власть и в дальнейших перерождениях.