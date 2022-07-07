Поклонники Шуры перестали узнавать больного раком певца

Поклонники Александра Медведева, более известного под сценическим именем Шура, не узнали своего кумира на его новом фото в соцсети. Вот уже долгое время артист борется с раком.

Новый снимок Шуры вызвал настоящий ажиотаж в общественности, не ожидавших, что его внешность настолько изменится. Вот уже долгое время селебрити лечится от злокачественного новообразования. Несмотря на ремиссию, фанаты обратили внимание на облысение артиста. При этом исполнитель хитов «Ты не верь слезам» и «Твори добро» заметно набрал в весе.

Стоит отметить, что почти два года назад у селебрити удалили грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, перерастающую в онкоопухоль. Тогда медики рекомендовали звезде срочно похудеть, разработав для него план диеты. Шура старательно соблюдал все рекомендации врачей, эффектно и быстро избавившись от почти 40 килограммов.

Некоторое время Александр Медведев не делал в социальных сетях никаких новых публикаций. И только сейчас он выложил новые снимки, показав всем поклонникам, как выглядит после проведенной терапии. Приверженцы творчества 47-летнего Шуры обрадовались его возвращению в Сеть, под публикацией быстро набралось много комментариев и отметок «Нравится». Поклонники спрашивали звезду о его дальнейших планах, новых песнях и гастрольном графике.

Источник: ctnews.ru