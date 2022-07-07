Экономика: Что ждать от резкого ослабления рубля

Российская валюта продолжает приносить сюрпризы. Сначала рубль удивляет своим аномальным укреплением до 50 за доллар. А на этой неделе – сильным падением к 65. Причем явного повода для ослабления не видно. Что же могло заставить рубль уступить доллару? И главное – этот курс установился надолго или снова нет?

Во вторник рубль сильно ослаб к доллару – сразу на 10,7%, в среду – продолжил падение. На старте сессии рубль резко снизился, вновь переписав месячный минимум. Доллар приближался к 65 рублям, евро – к 66,65 рублям, однако потом валюты резко сдали назад и растеряли дневные «победы».

При этом ничего кардинального на этой неделе не произошло. По крайней мере, официальных данных о том, что российский импорт резко начал расти, а российский экспорт падать, никто не публиковал. А именно торговый баланс (экспорт – импорт) оставался фактически основным фактором, определяющим курс рубля в последние месяцы. Напомним, что резкое падение импорта при сохранении высоких объемов экспорта увело рубль ранее аж к 50 за доллар.

Что же заставляет рубль упасть? Означает ли, что с этого момента рубль разворачивается и начинает тренд на ослабление? То есть начинает делать то, чего хотели бы финансовые власти страны, но что у них никак не получалось сделать ни монетарными мерами, ни снятием валютных ограничений? Напомним, что комфортным курсом для бизнеса и бюджета власти называли 70–80 рублей за доллар, а никак не 50, и даже не 60.

Например, оптимальным для производителей легкой промышленности был бы курс не ниже 63–65 за доллар и не выше 75–85 рублей, говорил в интервью газете ВЗГЛЯД предприниматель и член совета московского отделения «Опора России» Юрий Савелов. «Объясню на моем примере. Обычно я выпускаю в РФ 100 тыс. пар обуви и везу из Китая еще 100 тыс. пар обуви. Но когда доллар стал 63 рубля, мы приняли решение привезти 150 тыс. пар обуви из Китая. У каждой отрасли может быть свой порог, у нашего производства – это 63–65», – пояснял Савелов.

На ослабление российской валюты работает целый комплекс факторов, считает Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций». Это увеличение предельной суммы валютных переводов за рубеж для физических лиц, легализация параллельного импорта и постепенное восстановление импортного потока, говорит эксперт. Плюс отказ ряда компаний (в том числе Газпрома и Сбербанка) от выплаты дивидендов за 2021 год. Это может провоцировать переток частного капитала в валюту, поясняет эксперт. Наконец, рубль ждет перезапуска бюджетного правила, по которому будут выкуплены с рынка доллары и евро и закуплены на них валюты «дружественных» или нейтральных стран.

Все эти события произошли еще на прошлой неделе. Падение во вторник и среду на этой неделе может быть связано со спекулянтами, техническими причинами, а также с нефтью и золотом.

«Волны локального роста стоимости доллара и евро в условиях летнего затишья могут создавать спекулянты.

Продажа валюты за рубли в расчете на то, что курс будет ниже, – эта тема была интересна до конца июня. Поскольку сейчас валютный курс развернулся, трейдерам надо откупить ранее проданную валюту и даже открыть новые позиции в ней в расчете быстро заработать на локальном ослаблении рубля», – считает Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».

«В первую очередь более или менее резкое и масштабное ослабление курса рубля назрело по сугубо техническим причинам. Его устойчивое укрепление, которое можно назвать аномальным, развивалось еще с 10 марта. При таком сценарии коррекционные отскоки неизбежны, но время, когда они происходят, заранее неизвестно», – объясняет Виталий Манжос, старший риск-менеджер «Алго Капитал».

«Во-вторых, объективное ощущение излишне слабого курса доллара к рублю совпало с такими значимыми факторами, как падение долларовых цен на нефть и на золото.

Это значит, что падение цен на черное золото, скорее всего, не связано непосредственно с отраслевыми новостями нефтяного рынка. По-видимому, оно обусловлено продолжившимся ростом индекса доллара. В тот день он достиг максимального значения с декабря 2002 года, то есть почти за 20 лет», – добавляет эксперт.

Цены на нефть просели из-за ухудшения макропоказателей в США, опасений рецессии в Штатах и усиления доллара к остальным валютам (индекс DXY вышел на максимумы с 2003 года), говорит Бахтин.

И хотя в последнее время связь рубля и нефти была неочевидная, на макроэкономическом уровне она не отменяется.

Главный вопрос заключается в том, является ли ослабление рубля началом нового тренда или рубль вновь возьмет власть в свои руки и вернется к 50 за доллар?

В последние три месяца уже случались такие локальные ослабления рубля, но они, как правило, не продолжались дольше одной недели, напоминает Потавин.

«Это всего лишь коррекционное ослабление курса рубля, которое пока не означает слома устойчивого среднесрочного тренда. Похожее движение происходило 25–26 мая. Тогда валютная пара доллар – рубль не развернулась вверх. И на макроэкономическом уровне резкое изменение баланса спроса и предложения на иностранную валюту также не должно случиться в одночасье», – рассуждает Виталий Манжос.

«Резкое ослабление рубля последних дней вряд ли сейчас выглядит устойчивым: сильный внешнеторговый профицит как минимум еще несколько месяцев будет оставаться главным фундаментальным фактором поддержки российской валюты», – считает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Внешнеторговый профицит поддерживается высокими ценами на экспортные товары и сохранением трудностей для импортеров.

Скорее всего, в ближайшие дни и недели курс доллара стабилизируется в районе 55–65 рублей, а среднесрочно может вернуться к 55 рублям, если только власти не озвучат серьезных мер, направленных на ослабление рубля,

считает Манжос. Однако пока власти только начали обсуждать новый формат бюджетного правила и валютных интервенций.

По прогнозу Бахтина, если в ближайшее время заработает обновленное бюджетное правило, предложенное Минфином, то курс рубля может откатиться ближе к 70 уже в летние месяцы. Второй сценарий – движение курса вблизи 55–65 до конца лета – вероятен при отказе от активного искусственного ослабления нацвалюты, считает он. На стороне укрепления рубля также нефть, цены на которую все же остаются высокими. Плюс конец июля и августа – это период выплаты налогов экспортерами, которые будут конвертировать в рубли крупные объемы валюты.

Мурашов ждет естественного снижения внешнеторгового профита (увеличения импорта к экспорту) лишь к концу года, что может поспособствовать ослаблению рубля до 70–80 рублей за доллар.

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