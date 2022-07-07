Россиянки старше 40 лет в 2021 году родили максимальное количество детей с начала 1990-х

Женщины в возрасте 40 лет и старше родили в 2021 году 56861 ребенка, что стало максимальным числом рождений для этой возрастной категории с 1990 года. Причем чаще всего у них рождались вторые и третьи дети, следует из подсчетов на основе итоговых данных Росстата по демографии за 2021 год.

Согласно данным, в 2021 году родилось 1,39 млн детей. Больше всего рождений пришлось на возраст 31 года – 88420 рождений и возрастную категорию 26–34 лет – они родили 739350 детей в прошлом году. Женщины старше 40 лет родили 56861 ребенка, причем больше всего рождений пришлось на возраст 40 лет – 21427. Для этой возрастной категории такое количество рождений за 2021 год стало максимальным с 1990 года, когда число рождений составило 20909 в этой группе, – передает ТАСС.

При этом в 2021 году большая часть рождений пришлась на первых и вторых детей: всего родились 495 тыс. первых детей, 501,4 тыс. вторых, 263,2 тыс. третьих, 85,4 тыс. четвертых и 47,9 тыс. пятых и более. Среди женщин старше 40 лет большая доля рождений приходится на вторые (16,5 тыс.) и третьи (16,9 тыс.) рождения.

Как пояснили в пресс-службе Минтруда, благодаря принятым мерам сформировался устойчивый тренд роста третьих и последующих рождений, которые за последние восемь лет увеличились на треть.

«Возраст после 35–40 лет – это традиционное время для рождения третьих и последующих детей. Возрастная когорта женщин 40–49 лет одна из самых многочисленных и будет продолжать расти. В связи с этим рост абсолютного числа рождений детей у женщин указанной возрастной когорты связан как с увеличением их численности, так и с увеличением уровня рождаемости», – пояснили в министерстве.

В Минтруде добавили, что при этом возраст при рождении первого ребенка у женщины увеличился с 25,5 лет в 2015 году до 25,9 лет в 2020 году.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по темам развития социальной сферы, спорта, образования назвал поддержку рождаемости принципиальной для страны задачей.

Напомним, в декабре президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам сообщил, что в ближайшие годы российским властям необходимо выстроить целостную систему поддержки детей от рождения до окончания школы.

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