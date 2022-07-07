 

Борис Джонсон согласился уйти в отставку

07.07.2022, 11:05, Новости дня
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Британский премьер-министр Борис Джонсон на фоне глобального политического давления и массового ухода британских политиков намерен уйти в отставку в ближайшие часы, сообщили в четверг британские телеканалы Ай-ти-ви, «Скай-ньюс» и газета «Таймс».

По мнению изданий, если Джонсон продолжит держаться за должность, на следующей неделе его может ждать повторный вотум о доверии, пишет ТАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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