Борис Джонсон согласился уйти в отставку

Британский премьер-министр Борис Джонсон на фоне глобального политического давления и массового ухода британских политиков намерен уйти в отставку в ближайшие часы, сообщили в четверг британские телеканалы Ай-ти-ви, «Скай-ньюс» и газета «Таймс».

По мнению изданий, если Джонсон продолжит держаться за должность, на следующей неделе его может ждать повторный вотум о доверии, пишет ТАСС.

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