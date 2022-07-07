Увлечение «веселящим газом» доводит французскую молодёжь до проблем со здоровьем

Во Франции бьют тревогу: всё больше молодёжи обращается в больницы с осложнениями, вызванными чрезмерным употреблением «веселящего газа», пишет Le Monde. Как рассказывает издание, 80% тяжёлых случаев связаны с неврологическими проблемами, также страдает сердечно-сосудистая система, поэтому важно вовремя заметить симптомы и определить причину заболевания.



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Оксид азота используется в медицине и кулинарии, однако в последнее время он приобрёл особенную популярность среди молодёжи, которая использует его не по назначению, рассказывает Le Monde. При вдыхании так называемый «веселящий газ» вызывает краткое чувство эйфории и приступы смеха, однако вызывает и серьёзные проблемы со здоровьем.

Французская ассоциация центров по борьбе с наркозависимостью в своём официальном сообщении от 23 июня бьёт тревогу: в 2021 году она зарегистрировала почти 500 обращений, связанных с вдыханием оксида азота, — в два раза больше, чем в 2020 году, и в 10 раз больше, чем в 2019 году. Средний возраст пострадавших — 22 года. «Мы наблюдаем всё больше тяжёлых случаев и осложнений, которых раньше не было», — поделилась своим беспокойством с газетой Жоэль Микаллеф, профессор фармакологии и председатель ассоциации, которая также возглавляет центр по борьбе с наркозависимостью в регионе Прованс-Альпы-Лазурный Берег и на Корсике. Эти растущие цифры вызывают особенную тревогу, потому что регистрируется только часть случаев.

Как разъясняет издание, 80% тяжёлых случаев связаны с неврологическими проблемами: «веселящий газ» может быть токсичным для центральной и периферической нервной системы. Последствия разнообразны: нарушения осязания и движения, хронические боли или недержание. Микаллеф отмечает, что некоторым молодым и не очень молодым людям после больницы приходится проходить лечение в центрах функциональной реабилитации.

Осложнения случаются в случае нарушения метаболизма витамина B12, который главным образом отвечает за формирование миелиновой оболочки, покрывающей нейроны. Оксид азота выключает работу витамина, что приводит к нарушению передачи нервного импульса. В прошлом году ассоциация также констатировала серьёзные осложнения в сердечно-сосудистой системе. Нарушения синтеза витамина B12 приводит к увеличению концентрации гомоцистеина — аминокислоты, содержащейся в плазме крови, что в свою очередь способствует образованию тромбов в венах. В результате может возникнуть флебит (воспаление венозных стенок) или даже тромбоэмболия лёгочной артерии. Многие врачи отрицают риск развития этих заболеваний, считает Жоэль Микаллеф. Она настаивает на том, что важно определять случаи, когда возникновение тромбов связано с вдыханием «веселящего газа», иначе при лечении не будет устранена основная причина болезни.

Особенностью оксида азота является его легальный статус, объяснил французской газете Клеман Жером, руководитель исследований во Французском центре наблюдения за наркотиками и наркоманией (OFDT). По его словам, благодаря этому потребители недооценивают опасность «веселящего газа». С 2021 года во Франции ввели закон, который запрещает продавать оксид азота несовершеннолетним, а также в общественных местах: барах, дискотеках или табачных магазинах. Однако наряду с магазинами этот наркотик можно купить за несколько кликов на огромном числе интернет-сайтов. Клеман Жером отмечает, что его покупают оптом, а потом перепродают через соцсети. Ёмкости для хранения тоже изменились: если раньше «веселящий газ» приобретали в маленьких гильзах, теперь его доставляют в баллонах и бутылках, которых хватает на тысячи доз.

Всё это может частично объяснить увеличение числа обращений за помощью среди потребителей газа. При этом, как указывает Клеман Жером, большинство тяжёлых осложнений случается при частом и активном потреблении этого наркотика. По мнению Жоэль Микаллеф, лучший способ уменьшить риск их развития — широкое информирование о начальных симптомах. «Некоторые потребители не видят связи между вдыханием оксида азота и появлением таких симптомов, как мышечная слабость или парестезия, — приводит её слова Le Monde. — Они медлят с обращением к врачу, что приводит к усугублению их состояния».