Бразильские рыбаки вынуждены ловить мусор, а не рыбу

Залив Гуанабара в Рио-де-Жанейро кормил бразильских рыбаков десятки лет, однако теперь вода стала настолько грязной, что рыба пропала . Как передаёт NTD, на помощь местным жителям пришли две экологические организации, которые запустили совместный проект по очистке залива. Теперь их улов рыбаков — пластиковые бутылки, плёнка, выброшенные телевизоры и прочие отходы, за которые они получают деньги.

Бразильские рыбаки стали мусорщиками. Теперь их улов — пластиковые бутылки, плёнка, выброшенные телевизоры и прочие отходы. Всё это собирают в заливе Гуанабара в Рио-де-Жанейро.

РЫБАК: Каким было море 50 лет назад и каким стало сейчас — разница огромная. Люди просто этого не осознают. Они выбрасывают в море всё ненужное. Думают, это помойка. Но море не помойка.

Залив Гуанабара кормил этих рыбаков десятки лет. А теперь вода настолько грязная, что рыба пропала.

РЫБАК: Раньше всё было прекрасно. Чуть ли не рядом с домом можно было наловить много креветок и рыбы. Теперь для этого нужно плыть далеко и покупать бензин, а это дорого.

Рыбаки оказались в бедственном положении. Помощь пришла от двух экологических организаций — итальянской и бразильской. Они запустили совместный проект по очистке залива. Рыбакам предложили собирать мусор. За работу платят немного больше минимальной зарплаты.

ПЕДРУ МЕНДИС, сотрудник организации BVRio Institute: Рыбаки больше ничего не могут добыть в море. Иногда уезжают ловить рыбу, но денег не хватает, чтобы покрыть расходы на бензин и лодку. Проект помогает им выживать.

В очистке залива участвуют 25 рыбаков. Это уже второй этап проекта. Он продлится год. За это время рассчитывают собрать 100 тонн мусора.