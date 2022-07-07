 

Бразильские рыбаки вынуждены ловить мусор, а не рыбу

07.07.2022, 10:15, Разное
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Залив Гуанабара в Рио-де-Жанейро кормил бразильских рыбаков десятки лет, однако теперь вода стала настолько грязной, что рыба пропала. Как передаёт NTD, на помощь местным жителям пришли две экологические организации, которые запустили совместный проект по очистке залива. Теперь их улов рыбаков — пластиковые бутылки, плёнка, выброшенные телевизоры и прочие отходы, за которые они получают деньги.

Бразильские рыбаки стали мусорщиками. Теперь их улов — пластиковые бутылки, плёнка, выброшенные телевизоры и прочие отходы. Всё это собирают в заливе Гуанабара в Рио-де-Жанейро.

РЫБАК: Каким было море 50 лет назад и каким стало сейчас — разница огромная. Люди просто этого не осознают. Они выбрасывают в море всё ненужное. Думают, это помойка. Но море не помойка.

Залив Гуанабара кормил этих рыбаков десятки лет. А теперь вода настолько грязная, что рыба пропала.

РЫБАК: Раньше всё было прекрасно. Чуть ли не рядом с домом можно было наловить много креветок и рыбы. Теперь для этого нужно плыть далеко и покупать бензин, а это дорого.

Рыбаки оказались в бедственном положении. Помощь пришла от двух экологических организаций — итальянской и бразильской. Они запустили совместный проект по очистке залива. Рыбакам предложили собирать мусор. За работу платят немного больше минимальной зарплаты.

ПЕДРУ МЕНДИС, сотрудник организации BVRio Institute: Рыбаки больше ничего не могут добыть в море. Иногда уезжают ловить рыбу, но денег не хватает, чтобы покрыть расходы на бензин и лодку. Проект помогает им выживать.

В очистке залива участвуют 25 рыбаков. Это уже второй этап проекта. Он продлится год. За это время рассчитывают собрать 100 тонн мусора.



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