Посольство Великобритании в Москве отказалось использовать новый адрес

Посольство Великобритании в России, комментируя переименование территории, на которой оно находится, заявило, что считает актуальным старый адрес – Смоленская набережная, 10.

Комментируя присвоение нового адреса, в пресс-службе посольства указали, что «актуальный адрес посольства Великобритании в Москве указан на официальном вебсайте посольства», передает РИА «Новости». На сайте дипмиссии адрес указан как: «121099 Москва Смоленская набережная, 10 Россия».

Накануне пресс-служба столичного департамента городского имущества сообщила, что посольство Великобритании в Москве получило новый адрес: площадь Луганской Народной Республики, владение 1. Новый адрес посольству присвоен в связи с переименованием безымянной территории, расположенной вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на Новый Арбат, в площадь Луганской Народной Республики.

Напомним, во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о наименовании территории около посольства Великобритании.

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