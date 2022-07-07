ФБР и MI5 предупредили об угрозе промышленного шпионажа со стороны Китая

Директор ФБР Кристофер Рэй и глава британской службы контрразведки MI5 Кен Маккаллум предупредили западные компании о растущей угрозе промышленного шпионажа со стороны Китая и призвали их быть более бдительными, пишет Financial Times.

«Китайское правительство представляет гораздо более серьезную угрозу для западного бизнеса, чем думают многие опытные бизнесмены», – передает РИА «Новости» слова Рэя на совместном выступлении с британским коллегой в Лондоне.

По его словам, Пекин прибегает к «искусно продуманному мошенничеству», чтобы замаскировать свою шпионскую деятельность, в том числе использует в своих интересах SPAC-компании (специальная торгующаяся на бирже компания, которая создается для слияния с частной фирмой для вывода последней на биржу без IPO).

Как сообщил Маккаллум, в MI5 число расследований, связанных с Китаем, возросло в семь раз с 2018 года. По словам Рэя, отделения ФБР по всей территории США в среднем начинали очередное расследование в связи с китайским шпионажем каждые 12 часов.

Глава ФБР отметил, что Пекин использует «все имеющиеся в его распоряжении инструменты», чтобы заполучить западные технологии, включая кражу генетически модифицированных семян с сельскохозяйственных угодий США.

Представители разведывательных ведомств подчеркнули, что для достижения своих целей Китай часто нанимал людей, не связанных напрямую с его разведывательными службами. Они также призвали компании активизировать сотрудничество с ФБР и MI5.

Ранее Рэй заявил, что Китай представляет наибольшую угрозу для американской экономики, инновациям и идеям.

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