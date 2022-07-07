 

Аренда жилья в Москве подешевела на 19 процентов

07.07.2022, 9:40, Разное
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Переизбыток предложения на рынке долгосрочной аренды в Москве вынуждает собственников квартир снижать ставки. По итогам второго квартала средняя ежемесячная стоимость аренды столичного жилья составила 53 тыс. рублей. За три месяца данный показатель снизился сразу на 19%.

Рост объема предложения в сегменте длительной аренды произошел по нескольким причинам. Часть квартир освободилась, так как арендаторы нашли более дешевые объекты. Некоторые лоты поступили в аренду после того, как их собственники отказались от идеи продажи. Наконец, сокращение потока туристов снизило спрос на посуточную аренду. В результате такие квартиры также начали сдаваться на длительный срок.

В среднем на 10% за квартал снизились средние ставки аренды в Санкт-Петербурге (до 27 тыс. рублей) и в Нижнем Новгороде (18 тыс. рублей). В Омске аренда подешевела на 7%, до 14 тыс. рублей в месяц. На 6% снизились ставки в Уфе (17 тыс. рублей) и Самаре (16 тыс. рублей).

Наибольший рост ставки – на 29% за три месяца – зафиксирован в Сочи. Аренда квартиры в курортном городе сейчас в среднем обойдется в 45 тыс. рублей в месяц. Также на 20%, до 30 тыс. рублей в месяц, подорожала аренда жилья в Севастополе.



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