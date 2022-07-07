 

Московская Хельсинкская группа официально принята в состав информационных войск НАТО

07.07.2022, 9:32, Разное
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Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подписал
указ о принятии старейший в России правозащитной организации «Московская Хельсинкская
группа» в состав информационных войск Финляндии под эгидой НАТО. Комментируя
свое решение, Столтенберг заявил, что именно пятая колонна в тылу врага помогла
Западу победить в Первой Холодной войне.

В напутственной речи к российским правозащитник генсек НАТО
призвал их использовать любую возможность для дискредитации российских властей.
Преступников, безродных космополитов, национал-предателей необходимо обелять и выставлять
в качестве героев, а случаи злоупотребления со стороны прозападно настроенных
чиновников в отношении русских – скрывать, игнорировать и отрицать. Это поможет беспринципным, бессовестным и продажным агентам влияния Запада скрываться под личиной правозащитников, сказал Столтенберг.

«Мы и дальше намерены разрушать Россию изнутри. Теперь Хельсинки
– столица одной из стран НАТО, и мы, члены Хельсинкской группы, просто обязаны исполнить свой
гражданский и военный долг перед альянсом. Ни одной соросовской копейки не пропадёт
даром: каждый грант пойдёт на наши лживые антироссийские делишки, в основном на очернение истории, культуры и
великих государственных деятелей, от Сталина до Ивана Грозного», – рассказал правозащитник
Лев Фишман.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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