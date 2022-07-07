Московская Хельсинкская группа официально принята в состав информационных войск НАТО

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подписал

указ о принятии старейший в России правозащитной организации «Московская Хельсинкская

группа» в состав информационных войск Финляндии под эгидой НАТО. Комментируя

свое решение, Столтенберг заявил, что именно пятая колонна в тылу врага помогла

Западу победить в Первой Холодной войне.

В напутственной речи к российским правозащитник генсек НАТО

призвал их использовать любую возможность для дискредитации российских властей.

Преступников, безродных космополитов, национал-предателей необходимо обелять и выставлять

в качестве героев, а случаи злоупотребления со стороны прозападно настроенных

чиновников в отношении русских – скрывать, игнорировать и отрицать. Это поможет беспринципным, бессовестным и продажным агентам влияния Запада скрываться под личиной правозащитников, сказал Столтенберг.

«Мы и дальше намерены разрушать Россию изнутри. Теперь Хельсинки

– столица одной из стран НАТО, и мы, члены Хельсинкской группы, просто обязаны исполнить свой

гражданский и военный долг перед альянсом. Ни одной соросовской копейки не пропадёт

даром: каждый грант пойдёт на наши лживые антироссийские делишки, в основном на очернение истории, культуры и

великих государственных деятелей, от Сталина до Ивана Грозного», – рассказал правозащитник

Лев Фишман.

—