 

Микс зигзагообразных принтов и богемный бохо: лучшие модели туник для пляжа, города, вечеринки и не только

07.07.2022, 8:48, Разное
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Летом важно выбирать вещи, в которых можно чувствовать себя максимально комфортно. Именно поэтому отличными вариантами станут легкое платье, шорты, топ. Однако ни один гардероб не будет полным без красивой и стильной туники. Этот предмет гардероба сейчас в моде, и его можно надеть не только на пляж, но и в город. Вот несколько отличных вариантов этого наряда, которые подойдут смелым и стильным девушкам.

Туника для пляжа

Туника просто идеально подходит для пляжа. Это идеальная альтернатива классической комбинации топа и шорт.

Чтобы выглядеть просто превосходно, стоит сочетать цвета бикини или купальника с цветом туники. Стоит выбирать тотал-лук с тем же самым узором.

Черная туника

Черный цвет всегда выглядит эффектно и элегантно. Такую тунику можно надеть не только на пляж, но и использовать ее для повседневной носки, красиво сочетая вместе с шортами или легкими струящимися брюками и топом.

Белая туника

Несмотря на то что сейчас можно встретить множество моделей с принтами и вышивкой, однотонные варианты всегда выглядят особенно красиво. Белая туника является более элегантной, чем яркие и пестрые модели. Это отличный вариант для торжественного ужина.

Такая модель с легкостью сможет заменить платье и сделает обрез просто невероятным.

С принтом

Туники с принтом напоминают стиль хиппи. Очень элегантно смотрятся модели с красивыми восточными мотивами.

Такие туники отлично подходят для лета. Сменив шлепанцы на босоножки, можно создать просто потрясающий образ для любой вечеринки.

Платье-туника

Такой наряд просто отлично будет смотреться с обувью на каблуках. В платье-тунике можно выглядеть стильно и при этом чувствовать себя максимально комфортно.

Интересно смотрится такая туника с зигзагообразными принтами.



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