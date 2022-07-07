 

Цены на нефть выросли на опасениях дефицита сырья

07.07.2022, 8:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мировые цены на нефть в четверг утром растут на фоне волнений о нехватке сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,14%, до 100,83 доллара, августовских фьючерсов на WTI – на 0,16%, до 98,69 доллара, передает РИА «Новости».

В четверг утром стоимость нефти увеличивается. Инвесторы опасаются дефицита сырья, что подкрепляется забастовками рабочих нефтегазовых компаний, в силу которых норвежская Norwegian Oil and Gas может потерять до 56% экспорта своей продукции.

При этом немного сдерживают рост цен данные о коммерческих запасах нефти в США. Так, американский институт нефти (API) сообщил, что запасы за неделю по 1 июля увеличились на 3,8 млн баррелей, хотя аналитики, наоборот, прогнозировали снижение на 1,1 миллиона.

Позже в четверг ожидается публикация данных по коммерческим запасам нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 июля.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.04.21 / США решили сосредоточить внимание на Индо-Тихоокеанском регионе

16.05.21 / France 2 – COVID-19 добрался до Эвереста — власти Непала не хотят терять прибыль с альпинистов

18.05.21 / Тодоренко крупным планом показала голый живот на позднем сроке беременности и рассказала о похудении

03.09.20 / Джо Байден собирается в четверг, 3 сентября, посетить Кеношу

03.01.21 / Оружейный экспорт из ФРГ в страны Ближнего Востока превысил 1 млрд евро

28.06.20 / Лидия Михеева: голосование по поправкам контролируют более 500 тысяч наблюдателей

16.07.21 / России нельзя позволять использовать энергию в качестве оружия – Байден о “Северном потоке – 2”

11.11.20 / Тополя рассказал, как отреагирует на откровенное видео с участием своей супруги

25.05.21 / Россиянку Софью Сапегу оставили под стражей в Белоруссии на два месяца

19.08.21 / Благотворительные фонды объяснили, как не обидеть учителя акцией «Дети вместо цветов»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика