Цены на нефть выросли на опасениях дефицита сырья
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Мировые цены на нефть в четверг утром растут на фоне волнений о нехватке сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.40 цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,14%, до 100,83 доллара, августовских фьючерсов на WTI – на 0,16%, до 98,69 доллара, передает РИА «Новости».
В четверг утром стоимость нефти увеличивается. Инвесторы опасаются дефицита сырья, что подкрепляется забастовками рабочих нефтегазовых компаний, в силу которых норвежская Norwegian Oil and Gas может потерять до 56% экспорта своей продукции.
При этом немного сдерживают рост цен данные о коммерческих запасах нефти в США. Так, американский институт нефти (API) сообщил, что запасы за неделю по 1 июля увеличились на 3,8 млн баррелей, хотя аналитики, наоборот, прогнозировали снижение на 1,1 миллиона.
Позже в четверг ожидается публикация данных по коммерческим запасам нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 1 июля.
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