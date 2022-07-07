Что происходит с Землей и как она изменится?

Карта земного шара устарела. Африка трещит по швам. Северная Америка переехала на полметра. Альпы и Эверест растут как на дрожжах. А в Тихом океане появился новый остров. Что происходит с планетой? Каким будет мир будущего? И почему африканцам пора учить хинди?

Разделение Африки

Сомали переедет в Индию, а в Евразии вырастут новые Карпаты. Такой станет наша планета в будущем. Ученые из Утрехтского университета смоделировали облик Земли через 200 миллионов лет. По прогнозам исследователей, карта мира изменится до неузнаваемости. Южная и Северная Америки столкнутся друг с другом, а Африка разойдется по швам.

“Кусок суши, на котором сейчас находится Сомали, отделится от Африки и столкнется с землями Индии. В результате этого столкновения образуются огромные Сомалийские горы, они будут изогнутыми, как Карпаты”, – отметил палеогеограф Дауве ван Хинсберген.

Ученые уверяют: никто из ныне живущих этого “переезда” не застанет. Но разделение Африки уже началось. Три года назад в юго-западной части Кении появилась гигантская трещина. Пропасть длиной несколько километров и глубиной 15 метров даже видно из космоса.

“Трещина не появилась внезапно, этот процесс длится миллионы лет. Сомалийская и Нубийская литосферные плиты отдаляются друг от друга и образуют разрывы на поверхности земли. Обычно подобные пустоты заполнены вулканической пылью, но сильные ливни в Африке размыли этот слой и теперь трещина открылась”, – пояснил геолог Бэн Эндрюс.

Шестой океан

По прогнозам ученых, на месте трещины со временем образуется новый шестой океан, который и поделит Африку на две части. Эксперты уверены, что в этом нет ничего сверхъестественного: континенты уже не раз раскалывались.

“Похожие процессы повлияли на разделение Южной Америки и Африки, изначально это был один континент – Западная Гондвана. А еще раньше, примерно 300 миллионов лет назад, все материки были одной частью суши под названием Пангея”, – сказал Бэн Эндрюс.

Материки дрейфуют из-за движения земной коры, точнее, литосферных плит. В процессе они сталкиваются и отдаляются друг от друга. Но скорость настолько медленная, а расстояния незначительные, что люди просто этого не чувствуют. Но движение не прекращается ни на секунду. Ученые используют эти данные для прогнозирования стихийных бедствий и добычи пресной воды.

Новый остров

Перемещение земной коры – главная причина извержения вулканов, землетрясений и цунами. Но без этого явления на планете не было бы гор. В Турции и Иране хребты появились благодаря движению Аравийской литосферной плиты.

Ежегодно она как бы пододвигается под Евразийскую на целых 3 сантиметра. На слух это ничего не значит, но по факту это меняет облик нашей планеты, потому что горы в Иракском Курдистане, которые называются Загрос, становятся выше на 5–10 миллиметров ежегодно.

Ученые выяснили: из-за подземных перемещений за последние тысячу лет Альпы подросли на 40 сантиметров, Эверест – почти на метр. А у берегов Королевства Тонга в Тихом океане появился целый остров. Впервые новый участок суши заметили 13 лет назад после извержения подводного вулкана Хунга-Тонга.

“При любом извержении происходит большой выброс магмы, магматической породы, которая затвердевает, и, соответственно, образуются новые пространства. Если они поднимаются над уровнем океана, возникает новый такой объект в виде острова”, – отметил член научно-технического совета Росприроднадзора Владислав Жуков.

Что случилось с загадочным островом?

Обычно подобные острова живут недолго. Их разрушают ветры и волны. Всего пара месяцев, и от клочка суши не остается и следа. Но в этот раз все получилось с точностью наоборот. Остров продолжил расти и через шесть лет увеличился вдвое. Три года назад его исследовали специалисты НАСА. Командир экспедиции Джеймс Гарвин нашел первых обитателей новой земли.

“Несколько видов растений и птиц уже заняли остров. Мы пытаемся понять, подойдет ли он для проживания человека. Поверхность острова по своим свойствам напоминает грунт на других планетах. Это исследование поможет нам в колонизации космоса в будущем”, – пояснил исследователь Центра космических полетов Джеймс Гарвин.

К счастью, люди освоить новые земли не успели. В январе прошлого года подводный вулкан Хунга-Тонга снова проснулся. Мощность извержения оценили в 10 мегатонн в тротиловом эквиваленте, это в 500 раз сильнее, чем взрыв атомной бомбы в Хиросиме.

Столицу Тонго засыпало пеплом, японскую префектуру Коти накрыло цунами, и даже в Москве датчики зафиксировали резкий скачок атмосферного давления. А новорожденный остров в Тихом океане почти исчез с лица земли.

Изменение координат Мексики

Передвижения литосферных плит могут привести к глобальной катастрофе. Два года назад в мексиканском штате Оахака зафиксировали землетрясение магнитудой 7,5. Подземные толчки разрушили тысячи домов, 10 человек погибли.

Но оказалось, что это не самые страшные последствия стихийного бедствия. Исследователи НАСА заметили, что координаты страны на спутниковых картах сместились на 45 сантиметров. Как и почему это произошло, ученые объяснить не могут.

“Мы до конца еще не знаем динамику происходящего в глубинах нашей планеты, потому что это достаточно сложный такой механизм, многофакторный. Но, соответственно, можно предположить, что какие-то элементы опять же той же вулканической, последствия той же вулканической деятельности в разных местах нашей планеты могут быть нелокальными”, – пояснил Владислав Жуков.

Что ждет нашу планету?

Мексика целиком находится на Североамериканской плите. Если координаты страны сместились почти на полметра, значит, переехал и весь материк. Мощное землетрясение – только начало. Какие необратимые процессы творятся в недрах континента, даже представить страшно.

По подсчетам ученых, Североамериканская плита движется на юго-запад со скоростью 3 сантиметра в год. Через 10 миллионов лет она столкнется с Южноамериканской и образует новый суперконтинент. Карибское море при этом исчезнет, а на месте стыка вырастут новые горы.

Столкновение материков повлечет за собой землетрясения и цунами небывалых масштабов. Причем стихийные бедствия затронут не только жителей американских континентов. Соседние литосферные плиты начнут дрейфовать по принципу домино. Исследователи не исключают версию, что Пангея снова объединится в один гигантский участок суши.