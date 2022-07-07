Битва НЛО с самолетами и кораблями США на секретной базе нацистов в Антарктике

В декабре 1938 года, незадолго до начала Второй мировой войны, нацисты отправили экспедицию в Антарктиду.

Целью этой экспедиции было обследовать регион и обезопасить его, главным образом для защиты немецкой китобойной промышленности от предполагаемых угроз со стороны Норвегии и Германии.

Корабль MS Schwabenland был направлен в район под названием Земля Королевы Мод вместе с двумя летающими лодками Dornier Wal, которые использовались для фотографирования территории с воздуха. В августе 1939 года большая часть территории была переименована в “Нойшвабенланд” (Новая Швабия) и заявлена немецким владением.

С началом войны и оспариванием этого требования Норвегией немцы официально отказались от своих антарктических планов, даже не начав ничего там строить. Официально это была первая и последняя экспедиция нацистской Германии на пустынный замерзший континент во время Второй мировой войны.

С тех пор прошло много десятилетий и появилось подозрительно много слухов, баек и сплетен о том, что нацисты не только вернулись в Антарктиду после своего поражения во Второй Мировой, но и создали там высокотехнологичную базу на основе инопланетных технологий и с ангарами, в которых находились летательные аппараты, построенные с внеземных аналогов.

Первые слухи о нацистской антарктической базе возникли в 1947 году, когда венгерский иммигрант Ладислас Сабо, живущий в Аргентине, начал сообщать о немецкой подводной лодке U-530, которая, якобы, прибыла в Аргентину в июле 1945 года. По слухам, она имела на борту Гитлера, Еву Браун, Мартина Бормана и другие крупные нацистские персоны.

Хотя прибытие этой подлодки было официально подтверждено, наличие на ней Гитлера и других высших нацистов категорически отрицалось. Однако Сабо, который выпустил книгу об этом событии под названием “Гитлер жив”, уверял, что по его данным Гитлер и его близкое окружение не только в самом деле избежали смерти в Берлине и прибыли в Аргентину на подлодке, но вскоре после этого они отправились в Антарктиду, где их поджидала удобно построенная база-бункер со всеми необходимыми припасами.

Эта база, как писал Сабо, называлась “Новый Берчетесгаден” и она, якобы, была построена в 1938-39 годах, еще до начала основных военных действий.

Средства массовой информации подхватили эту сенсационную историю и вскоре она обрела собственную жизнь, подпитывая всевозможные слухи и теории заговора последующих десятилетий.

В частности, вскоре стали утверждать, что эта база была не только бункером для спасения Гитлера и его соратников, но также местом сбора немецких оккультистов, безумных ученых со всего мира, и различных теневых групп, таких как Иллюминаты.

Подобные истории быстро бы угасли, если бы они регулярно не получали “пищу” в виде вполне реальных заявлений различных персон. В том числе словами немецкого военно-морского адмирала Карла Деница, который после смерти Гитлера стал президентом Германии.

Он заявлял, что у Германии в самом деле имелась база в Антарктиде, утверждая, что это “неуязвимая крепость, райский оазис среди вечного льда”.

Когда после событий в Розуэлле 1947 года в мире началась “лихорадка НЛО”, это внесло свою долю и в легенды о базе нацистов в Антарктике. Уверялось, что такую базу немцы смогли бы построить лишь с использованием высоких технологий пришельцев, которые они получили от них, наладив тайные контакты.

Различные конспирологи и уфологи написали десятки книг о том, что до и во время Второй Мировой пришельцы помогали Гитлеру разрабатывать экспериментальное оружие, летательные аппараты, похожие на диски НЛО, и даже ядерное оружие. А база в Антарктиде строилась с расчетом не только сохранить верхушку Третьего Рейха, но создать там отправную точку для темного и зловещего Нового Мирового порядка.

Среди всех этих историй особенно любопытными были те, которые сообщали о том, что США и некоторые их союзники, в частности Великобритания, отлично знали о существовании этой нацистской базы и неоднократно пытались ее уничтожить, предприняв несколько авианалетов.

Рассказывали, что один из них был совершен с предполагаемой секретной британской базы под названием Модхайм-1, которая якобы была построена в Антарктиде специально для наблюдения за базой нацистов.

Эта база была якобы построена во время английской операции “Табарин”, которая проводилась в 1945 году, якобы под прикрытием создания британской научной базы и присутствия в регионе Антарктики.

Хотя британцы в самом построили в те годы несколько небольших баз в Антарктиде, нет никаких доказательств того, что они когда-либо строили там крупную военную базу, с которой можно было проводить полноценные рейды на другие базы. Тем ни менее, слухи об этом были весьма устойчивыми.

Еще более популярной среди конспирологов стала история о секретной антарктической миссии, проведенной американскими военными в 1947 году под названием операция “Прыжок в высоту”. Она официально носила название Программой развития Антарктики ВМС США и возглавлял ее знаменитый полярный исследователь адмирал Ричард Берд.

То были годы начала Холодной войны и предполагалось, что в случае перехода Холодной войны в горячую стадию, сражения с СССР могут состояться в том числе в Арктическом регионе. Так что Запад искал возможности использовать Антарктиду как тренировочное поле, оставаясь в безопасности от любопытных глаз Советского Союза, а также проводить там геодезические работы.

Операция “Прыжок в высоту” представляла собой самую большую группу, когда-либо отправлявшуюся в Антарктиду. Она состояла из 4700 человек, 13 кораблей и 33 самолетов. Это было НАСТОЛЬКО МНОГО для исследовательской миссии, то неудивительно, что конспирологи тут же представили это как силы вторжения, призванные выбить нацистов из их секретного антарктического логова.

Одна из самых странных теорий заговора, связанная с операцией “Прыжок в высоту”, касалась армады “нацистских НЛО”, которые у них там, якобы, хранились в ангарах и, посланные нацистами в атаку, легко разгромили американцев.

Утверждалось, что это было реальной причиной того, что в последующие годы США и другие страны Запада больше не отправляли в Антарктиду никаких крупных “исследовательских” групп.

СССР, как считается, тоже был в курсе существования в Антарктиде базы нацистов и следил за операцией “Прыжок в высоту”, получив много данных о ней от своих внедренных агентов. Согласно российскому документальному фильму 2006 года под названием “Третий рейх – операция НЛО” (видео в конце статьи), американские военные понесли много потерь, когда столкнулись с атакой нацистских НЛО.

Адмирал Берд якобы описывал эти НЛО как “нового врага, который мог летать от полюса к полюсу с невероятной скоростью”.

Согласно тому же документальному фильму, после распада СССР в 1991 году КГБ обнародовал ранее засекреченные файлы, касающиеся операции “Прыжок в высоту” и содержащие новую информацию, собранную советскими агентами, внедренными в экспедицию США в то время.

Указывалось, что, штурмовая группа США столкнулась с “неизвестной силой НЛО”, защищавшей базу нацистов. Дисковидные объекты несколько недель летали рядом с экспедицией США и время от времени атаковали них.

Отчет лейтенанта Джона Сэйерсона, пилота летающей лодки, гласит следующее:

“Эта штука вылетела вертикально из воды с огромной скоростью, как будто преследуемая дьяволом, и пролетела между мачтами корабля с такой высокой скоростью, что радиоантенна колебалась взад и вперед в ее турбулентности.

Летающая лодка Martin, которая взлетела с палубы корабля “Карритака” всего несколько мгновений спустя, была поражена неизвестным типом луча от объекта и почти мгновенно упала в море рядом с нашим судном.

Примерно в десяти милях от нас торпедный катер “Мэддокс” загорелся и начал тонуть. Я лично был свидетелем этой атаки объекта, который вылетел из моря, и все, что я могу сказать, это было страшно”.

Согласно советскому отчету, эти НЛО уничтожили несколько кораблей и значительное количество самолетов, всегда уклоняясь от ответного огня, прежде чем операция “Прыжок в высоту” была прекращена, и американские военные тщательно засекретили весь инцидент.

Американские скептики, естественно, разобрали по частям российский фильм и нашли в нем множество неточностей. К примеру, считается, что торпедный катер “Мэддокс” никогда не принимал участие в операции “Прыжок в высоту”, да и в целом скептики нашли фильм не особо заслуживающим доверие. Но это никого уже не удивляет, Запад в целом не доверяет всему, что выходит из России и если русские скажут, что Солнце встает на Востоке, Запад и этому не поверит.

Идем дальше. Конспирологи утверждают, что в 1958 году США предположительно сбросили три атомные бомбы на нацистскую базу, чтобы покончить с ней раз и навсегда. Официальная же версия событий называет эти взрывы испытательными и проведенными на большой высоте и на расстоянии 2280-3500 км к северу от Антарктиды.

В 1970-х годах некоторые лидеры западных ультра-правых обществ рассказывали, что в Антарктиде существует нацистский “Последний батальон”, огромная нацистская военная сила, состоящая из высокоразвитых НЛО. По их словам, этот батальон держал под своим контролем обширную часть Антарктики, не позволяя военным США и других стран высаживаться там.

В книге 1962 года Альберта Бендера “Летающие тарелки и трое мужчин” бывший ветеран ВВС утверждал, что он был похищен инопланетянами и доставлен на секретную антарктическую базу, которая была населена потомками рептилоидов, которые изначально и построили этот объект.

Эти инопланетяне сказали ему, что после Второй мировой войны немцы тоже были там и что рептилоиды поделились с ними своими технологиями.

Что же нам делать с этими рассказами о секретной нацистской базе в Антарктиде и ее НЛО? В первую очередь честно скажем, что нет никаких реальных доказательств того, что нацисты когда-либо строили там базу, а тем более располагали технологиями НЛО.

Ни один официальный, поддающийся проверке документ никогда не показывал, что нацисты когда-либо посещали Антарктиду, за исключением одной экспедиции, а постоянные слухи о существовании там базы и теории заговора, которые она породила, похожи уже давно живут своей жизнью.