 

Газпром взыщет с акционеров дивиденды, выплаченные в 2021 году

07.07.2022, 7:57, Разное
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Руководство ПАО «Газпром» уведомило держателей своих акций, что компания обратится в суд с иском по возврату дивидендных выплат, произведённых в 2021 году. На такие меры газовый гигант вынужден пойти из-за остановки трубопровода «Северного поток».

Общая сумма, которую компания намерена вернуть через суд, составляет 1,1 трлн рублей. Также, согласно законодательству, акционеры, которые целый год незаконно пользовались денежными средствами компании, должны будут вернуть «Газпрому» долг с процентами по ставке Центробанка. Нерезиденты, а также россияне, покинувшие территорию РФ после 24 февраля 2022 года, смогут вернуть дивиденды в евро, долларах или любой другой свободно конвертируемой валюте. Комментируя такое решение, глава «Газпрома» Алексей Миллер указал, что акционеры злоупотребили своим правом на дивидендные выплаты.

– О чём вы, дорогие друзья, думали, когда голосовали за то, чтобы заплатить этот дивиденд? О том, как бы поскорее набить свои карманы? А вот если вдруг Канада откажется возвращать нам турбины, кто будет закрывать дыры в бюджете? Акционеры «Газпрома» повели себя безответственно, изъяв из компании деньги накануне тяжёлого периода. Попользовались – пора и честь знать. Извольте вернуть, с процентами. И скажите спасибо, что проценты будут считаться по ставке ЦБ, а не по тем ставкам, которые мы предлагаем клиентам в ГазпромМикрокредитФинансе, – заявил Миллер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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