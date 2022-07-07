У чехов тает желание помогать украинским беженцам в ущерб себе самим

Заинтересованность в помощи украинским беженцам в Чехии постепенно слабеет, что связано с неблагоприятной экономической ситуацией. Как пишет iDNES.cz, согласно результатам исследования, чехи больше не желают помогать переселенцам в ущерб себе самим.



AP

Отношение чехов к решению кризиса с беженцами или к действиям Запада в решении украинского конфликта постепенно меняется. Как пишет iDNES.cz, в июне снизилось число тех, кто готов, поступившись чем-то, помочь беженцам. И хотя большинство жителей страны по-прежнему поддерживают помощь беженцам, сохраняется также четырёхпроцентное пророссийское меньшинство, которое хочет ориентации на Восток.

Как продолжает портал, заинтересованность в помощи беженцам в Чехии постепенно слабеет, что, по данным института STEM, связано с неблагоприятной экономической ситуацией. Тает в основном желание помогать беженцам в ущерб себе самим. В начале апреля 53% граждан были готовы на необходимое время снизить свой уровень жизни, чтобы помочь беженцам. В середине июня таких было всего 40%.

Значительно сократилось количество тех, кто однозначно против помощи украинцам. Последние данные говорят о 26%, а в начале апреля таких было 16%.

Тем не менее общая поддержка беженцев в стране по-прежнему преобладает. 53% граждан одобряют помощь беженцам с Украины. Для сравнения, в начале апреля их было 64%. На постепенное ослабление поддержки беженцев указывает и то, сколько чехов считают правильным, что страна приняла беженцев.

В начале апреля, когда Чехия приняла 200 тысяч беженцев, правильным этот шаг считали 70% чехов. В середине июня, когда страна приняла около 300 тысяч беженцев, поддержка снизилась до 58%. Напротив, возросло число тех, кто против помощи. С 30% в начале апреля до 42% в середине июня. Эти люди не считают, что помогать беженцам правильно.

Как заключает издание, отношение к Западу и Востоку, в отличие от мнения насчёт беженцев, остаётся в ходе конфликта в целом стабильным. Принципиально не меняется и позиция людей, которые «тяготеют к кремлёвской интерпретации событий».