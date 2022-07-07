 

В Херсонской области выявлен перевалочный пункт украинских диверсантов

07.07.2022, 7:05, Новости дня
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Российские силовики обнаружили в Херсоне и области перевалочный пункт украинских диверсантов, а также схрон с гранатометами, сообщил источник в силовых структурах.

«В частном заброшенном доме в Херсоне по просьбе сотрудников погранслужбы Украины был организован схрон с вооружением, которое задержанный доставил из поселка Парутино в Николаевской области водным путем за 7тыс. гривен для последующей передачи диверсантам, которые так и не вышли на связь», – приводит слова источника РИА «Новости».

Схрон нашли в результате оперативно-розыскных мероприятий, в нем, по словам сотрудника российских силовых структур, обнаружили гранатометы РМГ, РПГ-22 и РШГ; 17 гранат Ф-1, две гранаты РГД-5; семь запалов к гранатам; 1854 патрона калибров 12,7 мм, 7,62 мм, 5,45 мм; по одному автомату АКСУ и АКС-74 с присоединенным подствольным гранатометом, а также девять выстрелов к гранатометам ВОГ-25.

Кроме того, в поселке Куйбышево в Херсонской области нашли перевалочный пункт украинских диверсантов.

«В частном доме, принадлежащем подруге одного из задержанных, был организован перевалочный пункт членов ДРГ (диверсионно-разведывательной группы), где ранее хранилось оружие из схрона в первом доме, в Херсоне», – сказал силовик.

Обследовав участок и транспортные средства в поселке, российские силовики обнаружили еще восемь гранат Ф-1, 12 запалов к гранатам, комплект формы охранника, GPS-навигатор и тактический бинокль.

Российские силовики регулярно находят схроны с оружием и взрывчаткой в Херсонской области с момента установления контроля над этим регионом в марте, кроме того, оружие и схроны добровольно сдают бывшие сотрудники украинских силовых структур. Так, во вторник в доме замглавы СБУ Херсонской области Кирилла Рудского, который возглавляет сеть диверсионно-разведывательных групп в регионе, был обнаружен тайник с оружием.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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