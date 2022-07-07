 

В Китае предупредили о риске ядерной войны в Европе из-за Украины

07.07.2022, 7:05, Новости дня
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Ситуация в Украине может привести к ядерной войне в Европе, сообщил китайский военный эксперт Сун Чжунпин в беседе с Global Times.

Он отметил, что страны Европы могут стать стороной конфликта против своей воли. «Если военный кризис будет продолжаться и усиливаться, Европа будет насильно втянута в него, чего страны региона не желают. <…> Если конфликт затянется, это вызовет конфронтацию между Россией и НАТО. В таком случае это означало бы, что нельзя исключать ядерную войну в Европе», – приводит мнение Чжунпина РИА «Новости».

Эксперт отметил, что попытки США доминировать в регионе вызывают все большее раздражение в Европе, которая начинает стремиться к стратегической автономии. При этом, как считает автор, в ЕС понимают, что Штаты использую ситуацию в Украине для контроля над Европой и сдерживания России, сами не стремятся оказать значительную помощь Киеву.

Накануне начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что военные приготовления и маневры войск НАТО на территории Польши свидетельствуют о подготовке альянса к войне на восточном фланге.

Ранее президент РФ Владимир Путин ответил на просьбу главы Белоруссии Александра Лукашенко зеркально ответить на действия Запада и модернизировать белорусские самолеты так, чтобы они смогли нести ядерные заряды.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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