Фиктивный брак и побег за границу с тайным любовником: что известно о личной жизни Агузаровой

Жанна Агузарова – одна из самых эксцентричных и загадочных российских знаменитостей. Певица уже много лет удивляет публику своими необычными образами, однако почти не говорит о своей жизни за кадром и не рассказывает о любовных делах. А ведь рассказать есть о чем…

Некоторые даже не догадываются, что в молодости Жанна Агузарова успела поставить штамп в паспорте. Ее первым и пока что единственный законным супругом стал океанолог Илья Кабатченко. Пара связала себя узами брака в 80-х, причем для Агузаровой союз был фиктивным – она хотела закрепиться в Москве. Что касается Ильи, то ему этот брак принес больше вреда, чем пользы.

Кабатченко был старше и буквально потерял голову от экстравагантной “марсианки”. Мужчина прописал возлюбленную в своей квартире, свыкся с бесконечными гастролями и, по его словам, даже вытащил супругу из тюрьмы. Увы, счастливой семьи у них не вышло. Кабатченко рассказывал, что и после заключения Агузарова вернулась уже совершенно другой. В один момент певица заявила, что надолго уезжает в Америку. На этом ее отношения с мужем закончились. Поговаривали, якобы звезда так и не выписалась из его квартиры.

Жанне Агузаровой не раз приписывали романы, а она говорила, что не выйдет замуж за землянина. Тем не менее в ее жизни были еще как минимум одни серьезные отношения, которые могли бы привести к свадьбе. После расставания с мужем тайным любовником артистки стал Ник Полторанин. Мужчина бросил ради избранницы актерскую карьеру, убедил звезду уйти в соло и стал ее директором. В 90-х влюбленные вместе сбежали за границу навстречу красивой жизни.

Если в СССР Агузарова могла похвастаться бешеной популярностью, то в Америке ей пришлось начинать все сначала. Звезда пела в ресторанах, записывала музыку, подрабатывала диджеем, однако добиться успеха ей так и не удалось. Артистка собиралась замуж за Полторанина и даже задумывалась о детях, но и в личной жизни все пошло наперекосяк. Пара неожиданно рассталась, а Жанна вернулась на родину.

После разрыва с “марсианкой” Ник Полторанин остался в Штатах и женился на соотечественнице. Супруга подарила ему дочку Нику. Несмотря на расставание с певицей, которое они оба переживали тяжело, мужчина по-прежнему тепло относится к бывшей избраннице. Полторанин говорит, что с ним у Агузаровой была любовь и “настоящая жизнь до Марса”.