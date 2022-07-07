ЕС и Украина пытались ограничить участие России во Всемирной таможенной организации

Евросоюз и Украина пытались приостановить участие РФ и Белоруссии во Всемирной таможенной организации (ВТамО), сообщил первый заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

«Дело в том, что Евросоюз и Украина пытались пронести абсолютно незаконное заявление, которое призывало приостановить, ограничить в любом виде участие РФ и Белоруссии во Всемирной таможенной организации», – приводит слова Давыдова РИА «Новости».

Как утверждает первый заместитель руководителя ФТС, в результате участия РФ в Совете ВТамО 23-25 июня удалось принять «достаточно взвешенную резолюцию, в которой все стороны призываются к тому, чтобы не разрушать таможенную инфраструктуру».

«Мы к этому и призываем. Все стороны призывают к тому, чтобы не препятствовать движению гуманитарных и жизненно важных товаров», – заключил Давыдов.

Напомним, 17 июня администрация США решила повысить ставку таможенной пошлины до 35% на ряд наименований российских товаров в связи с приостановкой нормальных торговых связей с Россией

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