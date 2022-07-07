 

В Канаде выросло число случаев заражения оспой обезьян

07.07.2022, 5:40, Новости дня
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Число выявленных случаев заражения оспой обезьян в Канаде продолжает расти и достигло 358, говорится в заявлении канадского министерства здравоохранения.

«По состоянию на 6 июля провинции и территории [Канады] сообщили о 358 случаях заражения оспой обезьян», – приводит текст заявления ТАСС.

В Минздраве добавили, что специалисты ведомства совместно с коллегами на местах в настоящее время проводят «расследования», после завершения которых число выявленных случаев заражения может увеличиться. В Министерстве здравоохранения Канады уточнили, что на данный момент подобные случаи зафиксированы в четырех регионах страны. Больше всего зараженных в провинции Квебек – 236.

В Канаде первые случаи этого заболевания впервые были выявлены в середине мая в Монреале (провинция Квебек). Городской Минздрав тогда сообщал, что большинство заразившихся являются представителями нетрадиционной сексуальной ориентации, а угрозы массового заражения населения нет.

Накануне академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко предупредил о быстрой мутации штамма оспы обезьян.

Оспа обезьян – редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. По данным ВОЗ, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер. Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%, при этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп, уточняют в организации. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает высокоэффективную профилактику этого заболевания.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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