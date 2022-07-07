Суд в России впервые вынес приговор за читы в компьютерных играх

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил уроженца города Андрея Кирсанова к 2,5 года ограничения свободы по первому в РФ уголовному делу из-за читов для компьютерной игры World of Tanks.

«Кирсанова признать виновным и назначить ему наказание в виде ограничения свободы на срок два года и шесть месяцев. Возложить на него обязанность являться в специализированный государственный орган один раз в месяц для регистрации. Установить ему следующие ограничения: не выезжать за пределы Екатеринбурга, не менять место жительства без согласия государственного органа, осуществляющего надзор», – приводит слова судьи ТАСС.

Сам Кирсанов сообщил, что приговором доволен и обжаловать его не будет.

В отношении Кирсанова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 273 УК РФ («Создание и распространение вредоносных компьютерных программ»). Он обвинялся в создании сайта по продаже вредоносных программ для игр World of Tanks и World of Warships. Ущерб разработчику игр от действий обвиняемого следствие оценило в 670 млн рублей. Кирсанов с 2015 года продавал боты автоприцеливания для компьютерных игр, доступы к которым стоили от 25 рублей до более 2 тыс. рублей, стоимость бота зависела от количества боев. Он признал вину.

Кирсанов стал первым в РФ обвиняемым в совершении киберпреступления в области игровой индустрии. Максимальное наказание по этой статье – 5 лет лишения свободы.

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