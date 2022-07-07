«Ленком Марка Захарова» пригласил Франдетти на должность режиссера

Алексей Франдетти приглашен на должность главного режиссера московского театра «Ленком Марка Захарова», рассказал директор театра Марк Варшавер.

«Сегодня мы провели творческий совет директора театра, собрались наши ведущие артисты, народные артисты, почти все были за редким исключением. И я доложил ситуацию творческому совету, где все единогласно проголосовали за то, чтобы пригласить Алексея Франдетти в качестве главного режиссера», – передает ТАСС слова руководителя театра.

Теперь назначить режиссера должен Департамент культуры Москвы.

В театре сейчас упразднена должность художественного руководителя, а вместо нее ввели должность главного режиссера.

«Главный режиссер подчиняется директору театра. Меня сохраняют в качестве директора. И я с Алексеем Франдетти заключаю срочный договор на работу в театре главным режиссером», – сказал Варшавер.

Договор планируют заключить на год.

—